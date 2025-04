Polemiche, tensioni, proteste, sconfitte nel Clasico: come il Real Madrid ha rovinato la propria reputazione

Barcellona vs Real Madrid

I Blancos hanno perso per l'ennesima volta contro il Barcellona. Ma il risultato del campo, alla fine, sembra essere la nota meno negativa.

In Giappone esiste una filosofia secondo cui ogni persona ha tre facce. La prima è quella che mostri al mondo, quella su cui vieni giudicato e su cui costruisci la tua immagine pubblica. La seconda è quella che mostri alle persone più vicine a te. La terza è quella che tieni per te, la tua vera essenza e personalità, che non riveleresti mai agli estranei.

Sabato, a Siviglia, il Real Madrid si è strappato la terza faccia come una maschera e l'ha tenuta alta, con orgoglio o meno, come se fosse Simba sollevato da Rafiki nella sequenza iniziale de "Il re leone". Anni, mesi, settimane e giorni di tensioni sono venuti alla luce prima, durante e dopo la sconfitta contro il Barcellona, il suo più grande rivale, nella finale della Coppa del Re.

È già abbastanza brutto essere battuti dai catalani in una giornata normale. Solo che questa era tutt'altro che normale. Quello che è successo nel sud della Spagna questo weekend rimarrà nella storia come un momento triste della storia dei Blancos, indipendentemente da come si cercherà di cancellarlo dalla memoria.