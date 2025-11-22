Pubblicità
PogbaGetty Images
Stefano Silvestri

Pogba torna in campo dopo più di due anni, ma è una notte da incubo: il Monaco perde 4-1 a Rennes

L'ex bianconero ha riassaggiato il campo nei minuti finali della gara del Roazhon Park, collettivamente disastrosa: poker dei padroni di casa, espulso Zakaria.

Paul Pogba è ufficialmente tornato. Due anni e passa dopo l'ultima volta, l'ex centrocampista della Juventus è rientrato a pieno regime nel mondo del calcio, disputando qualche minuto nella gara del Monaco in casa del Rennes.

Pogba si è inizialmente seduto in panchina al Roazhon Park. Com'era del resto ampiamente prevedibile, considerando come si sia trattato della prima convocazione per l'ex bianconero con la casacca dei monegaschi. E poi il tecnico Pocognoli lo ha inserito in campo a pochi minuti dalla conclusione della gara.

Il problema, più che altro, è il risultato della gara stessa: addirittura 4-1 per il Rennes. Con il rientro in campo di Pogba che, alla fine, si è rivelato solamente platonico.

  • L'INGRESSO IN CAMPO

    85': questo è il minuto in cui Pogba ha preso il posto del ventunenne Coulibaly. Il campione del mondo 2018, che venerdì aveva sorriso per la decisione di Pocognoli di inserirlo per la prima volta in questa stagione nell'elenco dei convocati, può così festeggiare il ritorno in campo dopo più di due anni di sofferenze.

    Nei pochi minuti in cui è rimasto in campo, Pogba ha più che altro riassaporato il piacere di sentirsi a tutti gli effetti un calciatore in una partita ufficiale. Senza minimamente poter cambiare il corso di un risultato ampiamente favorevole ai padroni di casa e disastroso per il suo Monaco.

  • MONACO BATTUTO 4-1

    Il Rennes si è infatti imposto con un nettissimo 4-1 sul Monaco. Punteggio praticamente mai in discussione, con i monegaschi sotto di una rete all'intervallo prima di crollare completamente nel secondo tempo.

    Ait Boudlal ha aperto le marcature dopo 20 minuti, Camara ha raddoppiato poco dopo l'intervallo e l'ex Embolo - arrivato proprio dal Monaco alla fine del mercato estivo - ha chiuso i conti a un quarto d'ora circa dalla fine. E negli ultimi minuti di partita ecco anche il poker di Blas su calcio di rigore, poco prima che Pogba prendesse il posto di Coulibaly e che Biereth segnasse l'inutile goal della bandiera in pieno recupero.

    A mettere una pietra sopra al tentativo di rimonta del Monaco era già stato un altro ex juventino come Zakaria: lo svizzero si era fatto espellere direttamente all'inizio della ripresa per un duro intervento su un avversario.

  • NON GIOCAVA DAL SETTEMBRE 2023

    L'ultima presenza di Pogba prima di oggi risaliva al 3 settembre del 2023: in quell'occasione il francese entrava in campo negli ultimi 28 minuti di una partita vinta dalla Juventus a Empoli per 2-0.

    Da quel momento in poi, il centrocampista è sprofondato nell'incubo: squalificato per doping, ha saltato il resto di quella stagione e poi è stato lasciato andare dalla Juve. Il rapporto si è concluso ufficialmente nel novembre del 2024.

    A dargli una chance è stato il Monaco, dove Pogba è arrivato in estate. Il recupero della forma è stato lungo, il rientro in campo è stato più volte posticipato rispetto alle attese. Ma alla fine il Pogback si è consumato. Anche se la notte, collettivamente parlando, è stata da incubo.

