Pogba torna in campo dopo più di due anni, ma è una notte da incubo: il Monaco perde 4-1 a Rennes

Paul Pogba è ufficialmente tornato. Due anni e passa dopo l'ultima volta, l'ex centrocampista della Juventus è rientrato a pieno regime nel mondo del calcio, disputando qualche minuto nella gara del Monaco in casa del Rennes.
Pogba si è inizialmente seduto in panchina al Roazhon Park. Com'era del resto ampiamente prevedibile, considerando come si sia trattato della prima convocazione per l'ex bianconero con la casacca dei monegaschi. E poi il tecnico Pocognoli lo ha inserito in campo a pochi minuti dalla conclusione della gara.
Il problema, più che altro, è il risultato della gara stessa: addirittura 4-1 per il Rennes. Con il rientro in campo di Pogba che, alla fine, si è rivelato solamente platonico.