Pogba torna in campo dopo più di due anni, ma è una notte da incubo: il Monaco perde 4-1 a Rennes

L'ultima presenza di Pogba prima di oggi risaliva al 3 settembre del 2023: in quell'occasione il francese entrava in campo negli ultimi 28 minuti di una partita vinta dalla Juventus a Empoli per 2-0.

Da quel momento in poi, il centrocampista è sprofondato nell'incubo: squalificato per doping, ha saltato il resto di quella stagione e poi è stato lasciato andare dalla Juve. Il rapporto si è concluso ufficialmente nel novembre del 2024.

A dargli una chance è stato il Monaco, dove Pogba è arrivato in estate. Il recupero della forma è stato lungo, il rientro in campo è stato più volte posticipato rispetto alle attese. Ma alla fine il Pogback si è consumato. Anche se la notte, collettivamente parlando, è stata da incubo.