Pisa-Inter 0-2 pagelle e tabellino: doppietta di Lautaro Martinez, assist Pio Esposito e Barella, Nzola crea e spreca

L'Inter torna a vincere dopo due sconfitte consecutive: decide la doppietta di Lautaro Martinez dopo una partita in cui nerazzurri hanno anche sofferto un Pisa coraggioso.

Finisce 2-0 per l'Inter nonostante una prestazione tutt'altro che negativa del Pisa. 

Primo tempo dove a vincere è l'agonismo; poche occasioni da una parte e dall'altra. La più grande è per il Pisa, sui piedi di Piccinini che sfrutta la sponda di Touré ma da buona posizione calcia leggermente largo, con Sommer battuto. L'Inter invece va vicina al goal con Lautaro Martinez che tenta la conclusione di prima, colpisce bene ma il pallone termina alto.

Subito cambi per Chivu che manda in campo all'intervallo Zielinski al posto di Sucic, segnale della necessità di cambiare qualcosa nei nerazzurri.

Il secondo tempo riparte con il Pisa pericoloso, Touré serve un pallone pericoloso in mezzo, in qualche modo la difesa dell'Inter respinge in angolo. Squadre lunghe e azione da una parte dell'altra; Piccinini impensierisce con un tiro cross, Barella invece calcia da posizione defilata.

In contropiede la seconda clamorosa chance del Pisa ma Nzola spreca tutto: l'attaccante si trova uno contro uno con Acerbi, riesce a ritagliarsi lo spazio ma calcia male.

A venti dalla fine la sblocca Lautaro Martinez con un grande goal, Pio Esposito appena entrato lo serve in area di rigore e di prima, con il mancino, l'argentino la mette sotto la traversa.

Il capitano dell'Inter la chiude al minuto 81' con un tap in sul cross di Barella. Lautaro ha anche la chance della tripletta ma colpisce il palo. 

  • PAGELLE PISA

    Prestazione di alto livello da parte di Touré (7), una certezza del Pisa e determinante dal punto di vista fisico anche contro l'Inter. Nonostante l'imprecisione sotto porta promosso anche Piccinini (6,5). Tra luci e ombre la prova di Nzola (6), bravo nel lavoro sporco, meno nel concludere in porta. Albiol (5,5) alla lunga costretto a cedere contro l'attacco nerazzurro.

    PISA (3-5-2): Scuffet 6; Caracciolo 6,5, Albiol 5,5 (dall'80' Lorran s.v),  Canestrelli 5,5; Touré 7, Piccinini 6,5 (dal 71' Leris 6), Aebischer 6, Marin 6, Angori 5,5 (dal 71' Tramoni 6); Nzola 6 (dal 90' Buffon s.v), Meister 6,5 (dal 90' Moreo s.v). All. Gilardino.

  • PAGELLE INTER

    Torna a segnare Lautaro Martinez (7) ed è un goal pesante oltre che da grande attaccante, a illuminare un pomeriggio che era stato nuvoloso per lui e l'Inter. Faticano Bastoni ed Acerbi (5,5) a contenere la fisicità degli attaccanti. Vincente il cambio tra un Thuram (5,5) spento e Pio Esposito (6,5), bravo ad entrare subito in partita e fare l'assist. Non sfrutta l'opportunità Luis Henrique (5,5), troppo timido. 

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Acerbi 5,5 (dal 67' Bisseck 6), Bastoni 5,5; Luis Henrique 5,5 (dal 67' Diouf 6,5), Barella 7, Calhanoglu 6, Sucic 5,5 (dal 46' Zielinski 6,5), Dimarco 6; Thuram 5,5 (dal 67' Pio Esposito 6,5), Lautaro Martinez 7,5 (dall 88' Carlos Augusto s.v). All. Chivu.

  • TABELLINO PISA-INTER

    Marcatori: 70' Lautaro Martinez, 81' Lautaro Martinez

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Acerbi 5,5 (dal 67' Bisseck 6), Bastoni 5,5; Luis Henrique 5,5 (dal 67' Diouf 6,5), Barella 7, Calhanoglu 6, Sucic 5,5 (dal 46' Zielinski 6,5), Dimarco 6; Thuram 5,5 (dal 67' Pio Esposito 6,5), Lautaro Martinez 7,5. All. Chivu.

    PISA (3-5-2): Scuffet 6; Caracciolo 6,5, Albiol 5,5 (dall'80' Lorran s.v), Canestrelli 5,5; Touré 7, Piccinini 6,5 (dal 71' Leris 6), Aebischer 6, Marin 6, Angori 5,5 (dal 71' Tramoni 6); Nzola 6 (dal 90' Buffon s.v), Meister 6,5 (dal 90' Moreo s.v).. All. Gilardino.

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: Acerbi, Albiol, Caracciolo

    Espulsi: 

