Pisa-Inter 0-2 pagelle e tabellino: doppietta di Lautaro Martinez, assist Pio Esposito e Barella, Nzola crea e spreca

Torna a segnare Lautaro Martinez (7) ed è un goal pesante oltre che da grande attaccante, a illuminare un pomeriggio che era stato nuvoloso per lui e l'Inter. Faticano Bastoni ed Acerbi (5,5) a contenere la fisicità degli attaccanti. Vincente il cambio tra un Thuram (5,5) spento e Pio Esposito (6,5), bravo ad entrare subito in partita e fare l'assist. Non sfrutta l'opportunità Luis Henrique (5,5), troppo timido.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Acerbi 5,5 (dal 67' Bisseck 6), Bastoni 5,5; Luis Henrique 5,5 (dal 67' Diouf 6,5), Barella 7, Calhanoglu 6, Sucic 5,5 (dal 46' Zielinski 6,5), Dimarco 6; Thuram 5,5 (dal 67' Pio Esposito 6,5), Lautaro Martinez 7,5 (dall 88' Carlos Augusto s.v). All. Chivu.