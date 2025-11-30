Pisa-Inter 0-2 pagelle e tabellino: doppietta di Lautaro Martinez, assist Pio Esposito e Barella, Nzola crea e spreca

Finisce 2-0 per l'Inter nonostante una prestazione tutt'altro che negativa del Pisa.
Primo tempo dove a vincere è l'agonismo; poche occasioni da una parte e dall'altra. La più grande è per il Pisa, sui piedi di Piccinini che sfrutta la sponda di Touré ma da buona posizione calcia leggermente largo, con Sommer battuto. L'Inter invece va vicina al goal con Lautaro Martinez che tenta la conclusione di prima, colpisce bene ma il pallone termina alto.
Subito cambi per Chivu che manda in campo all'intervallo Zielinski al posto di Sucic, segnale della necessità di cambiare qualcosa nei nerazzurri.
Il secondo tempo riparte con il Pisa pericoloso, Touré serve un pallone pericoloso in mezzo, in qualche modo la difesa dell'Inter respinge in angolo. Squadre lunghe e azione da una parte dell'altra; Piccinini impensierisce con un tiro cross, Barella invece calcia da posizione defilata.
In contropiede la seconda clamorosa chance del Pisa ma Nzola spreca tutto: l'attaccante si trova uno contro uno con Acerbi, riesce a ritagliarsi lo spazio ma calcia male.
A venti dalla fine la sblocca Lautaro Martinez con un grande goal, Pio Esposito appena entrato lo serve in area di rigore e di prima, con il mancino, l'argentino la mette sotto la traversa.
Il capitano dell'Inter la chiude al minuto 81' con un tap in sul cross di Barella. Lautaro ha anche la chance della tripletta ma colpisce il palo.