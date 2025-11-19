Perché Thiago Silva può tornare in Europa: il Milan potrebbe diventare un'opzione

Una suggestione che nel corso del tempo è diventata un’idea e chissà che nelle prossime settimane non si trasformi in una vera a propria trattativa.

Il Milan ha pensato a Thiago Silva come rinforzo d’esperienza per la prossima stagione e dal difensore brasiliano sono arrivati segnali di apertura importanti al ritorno in Europa.

O almeno così sostengono in Brasile, dove sono certi che il difensore 41enne al termine della stagione lascerà il Fluminense. Per giocare dove? Gli scenari sono diversi e quella del ritorno in rossonero è sicuramente un’opzione.