Fluminsense v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Nino Caracciolo

Perché Thiago Silva può tornare in Europa: il Milan potrebbe diventare un'opzione

Dal Brasile sono certi che Thiago Silva lascerà il Fluminense in estate per far ritorno in Europa: una volontà dettata dal desiderio di stare più vicino ai figli che vivono a Londra. Tra le opzioni c’è anche il Milan.

Una suggestione che nel corso del tempo è diventata un’idea e chissà che nelle prossime settimane non si trasformi in una vera a propria trattativa.

Il Milan ha pensato a Thiago Silva come rinforzo d’esperienza per la prossima stagione e dal difensore brasiliano sono arrivati segnali di apertura importanti al ritorno in Europa.

O almeno così sostengono in Brasile, dove sono certi che il difensore 41enne al termine della stagione lascerà il Fluminense. Per giocare dove? Gli scenari sono diversi e quella del ritorno in rossonero è sicuramente un’opzione.

  • PERCHÉ IL MILAN PENSA A THIAGO SILVA

    L’operazione Modric ha certificato quanto sia importante inserire un elemento dalla grande esperienza e dalla mentalità vincente all’interno di un gruppo composto principalmente da giovani. Da qui l’idea dei rossoneri di affidarsi a Thiago Silva, calciatore che al Milan ha lasciato un ricordo bellissimo e che è legato da un ottimo rapporto con Allegri.

  • ANCORA PROTAGONISTA

    Nonostante la carta d’identità reciti 41 anni, Thiago Silva è ancora grande protagonista con il Fluminense, tanto che il grande sogno del difensore brasiliano è quello di partecipare al suo quinto Mondiale nell’estate del 2026.

  • PERCHÉ POTREBBE TORNARE IN EUROPA

    Thiago Silva è legato al Fluminense da un contratto fino al 2026, ma secondo quanto scrive ‘O Globo’ il difensore ha già deciso – e presto lo comunicherà anche –che a fine stagione lascerà il club per far ritorno in Europa.

    Un desiderio che ha alla base una ragione precisa: Thiago Silva vuole trasferirsi in Italia, Francia o Inghilterra per stare più vicino ai propri figli che vivono a Londra e giocano nelle giovanili del Chelsea.

  • OPZIONE ROSSONERA

    Ovviamente tra le opzioni sul tavolo di Thiago Silva c’è anche il Milan, club dove il brasiliano in passato ha giocato e dove si è trovato benissimo con tutto l’ambiente. I rossoneri non sono però l’unica opzione, di certo però potrebbero avere una corsia preferenziale nelle idee del brasiliano.

