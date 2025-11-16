Pubblicità
Andrea Ajello

Perché si parla di Brozovic alla Juventus: l'esperienza con Spalletti e come sta andando in Arabia Saudita

Il nome di Marcelo Brozovic è stato accostato più volte alla Juventus in questi giorni: l'ex centrocampista dell'Inter gioca nell'Al Nassr ma potrebbe diventare davvero un'opportunità per i bianconeri?

Marcelo Brozovic è uno dei tanti giocatori che hanno deciso di accettare la destinazione saudita lasciando il grande calcio ma che adesso valuta di tornare in Europa a giocare. 

Il centrocampista croato, che gioca nell'Al Nassr dalla stagione 2023/2024, ha toccato il picco più alto della sua carriera sicuramente in Italia, con la maglia dell'Inter. E adesso, ci sono voci proprio su un ritorno di Brozovic in Serie A, ma non con i nerazzurri.

Il giocatore, che ha appena compiuto 33 anni, è stato accostato alla Juventus di Luciano Spalletti, con cui Brozovic ha lavorato per due stagioni all'Inter.  

  • IL CONTRATTO DI BROZOVIC CON L'AL NASSR

    Prima di tutto, c'è da considerare l'incertezza per il futuro di Brozovic, che ha il contratto in scadenza con l'Al Nassr tra pochi mesi, a giugno 2026. Questa quindi potrebbe essere l'ultima stagione del croato in Arabia Saudita, dove gioca da ormai oltre due anni. 

    Al momento infatti non risultano accordi tra l'Al Nassr e il giocatore, che quindi si guarda attorno e valuta la possibilità di tornare a giocare in uno dei principali campionati europei. 

  • LA JUVENTUS CERCA UN CENTROCAMPISTA

    Oltre alla situazione contrattuale di Brozovic, ad alimentare la suggestione è la volontà della Juventus di aggiungere un centrocampista in rosa, possibilmente già nel mercato di gennaio. 

    Non però un giocatore qualsiasi ma che abbia determinate caratteristiche e che sia un regista; un profilo quindi comparabile a quello del croato, che porterebbe qualità che oggi mancano alla Juventus ma anche esperienza e personalità, altri aspetti dove i bianconeri vorrebbero alzare il livello. 

  • BROZOVIC "INVENZIONE" DI SPALLETTI

    Probabile che l'accostamento di Brozovic alla Juventus sia dovuto anche al passato del giocatore che è stato allenato da Spalletti all'Inter. L'ex commissario tecnico dell'Italia è stato fondamentale nella carriera del croato visto che è con lui che si è trasformato diventando un grande regista. Spalletti ha quindi in qualche modo svoltato la carriera di Brozovic in positivo. 

  • COME STA ANDANDO BROZOVIC IN ARABIA SAUDITA

    Terza stagione per Brozovic in Arabia Saudita con l'Al Nassr, dove non è riuscito a vincere trofei in questi anni ma è senza dubbio uno dei giocatori centrali e più importanti della squadra. 

    Quasi 100 presenze fino ad ora (97) che dimostrano anche la super affidabilità dell'ex Inter dal punto di vista fisico. Numero importante di assist, ovvero 20, oltre a 8 goal realizzati. 

  • BROZOVIC ALLA JUVENTUS, È POSSIBILE?

    Quella di Brozovic alla Juventus resta al momento solo una suggestione di mercato, dettata dai motivi precedentemente elencati. Il club bianconero non sta ragionando concretamente sul croato e ovviamente non ci sono trattative in corso tra le parti.

    La dirigenza della Juve si muoverà a gennaio solo per occasioni mentre farà investimenti più importanti in estate. 

