Perché si parla di Brozovic alla Juventus: l'esperienza con Spalletti e come sta andando in Arabia Saudita

Marcelo Brozovic è uno dei tanti giocatori che hanno deciso di accettare la destinazione saudita lasciando il grande calcio ma che adesso valuta di tornare in Europa a giocare.

Il centrocampista croato, che gioca nell'Al Nassr dalla stagione 2023/2024, ha toccato il picco più alto della sua carriera sicuramente in Italia, con la maglia dell'Inter. E adesso, ci sono voci proprio su un ritorno di Brozovic in Serie A, ma non con i nerazzurri.

Il giocatore, che ha appena compiuto 33 anni, è stato accostato alla Juventus di Luciano Spalletti, con cui Brozovic ha lavorato per due stagioni all'Inter.