Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Perché Retegui non gioca titolare Moldavia-Italia: infortunio o turnover? Il motivo e la formazione ufficiale degli azzurri

Nella formazione scelta da Gattuso per Moldavia-Italia non compare Mateo Retegui: perché l'attaccante oriundo non gioca a Chisinau.

Mateo Retegui, nell'11 scelto da Gattuso per Moldavia-Italia, non c'è.

Il nome dell'attaccante oriundo, bomber della nostra Nazionale, non figura nella formazione azzurra per il match di Chisinau.

Perché Retegui non gioca titolare?

  • PERCHÉ RETEGUI NON GIOCA MOLDAVIA-ITALIA

    Nessun infortunio né problema fisico: Retegui non gioca titolare Moldavia-Italia in virtù del turnover attuato da Gattuso con vista sulla sfida di domenica a San Siro contro la Norvegia.

  • RETEGUI È IN PANCHINA?

    Sì. Retegui siede in panchina e, così come il resto dei compagni non schierati titolari da Ringhio, potrà tornare eventualmente utile nel corso di Moldavia-Italia.

  • CHI GIOCA TITOLARE MOLDAVIA-ITALIA AL POSTO DI RETEGUI

    L'uomo scelto da Gattuso in attacco per partire dall'inizio a Chisinau è Gianluca Scamacca: il centravanti dell'Atalanta, contro la Moldavia, fa coppia con Giacomo Raspadori.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'ITALIA CONTRO LA MOLDAVIA

    ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct. Gattuso.

