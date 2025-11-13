Perché Retegui non gioca titolare Moldavia-Italia: infortunio o turnover? Il motivo e la formazione ufficiale degli azzurri

Mateo Retegui, nell'11 scelto da Gattuso per Moldavia-Italia, non c'è.
Il nome dell'attaccante oriundo, bomber della nostra Nazionale, non figura nella formazione azzurra per il match di Chisinau.
Perché Retegui non gioca titolare?
Nessun infortunio né problema fisico: Retegui non gioca titolare Moldavia-Italia in virtù del turnover attuato da Gattuso con vista sulla sfida di domenica a San Siro contro la Norvegia.
Sì. Retegui siede in panchina e, così come il resto dei compagni non schierati titolari da Ringhio, potrà tornare eventualmente utile nel corso di Moldavia-Italia.
L'uomo scelto da Gattuso in attacco per partire dall'inizio a Chisinau è Gianluca Scamacca: il centravanti dell'Atalanta, contro la Moldavia, fa coppia con Giacomo Raspadori.
ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct. Gattuso.