Perché Lykogiannis è stato espulso in Bologna-Brann: rosso diretto per il difensore

La partita di Charalampos Lykogiannis contro il Brann è durata meno di mezz'ora per l'espulsione subita dal difensore del Bologna che ha messo in salita il match valido per la quarta giornata di Europa League.
L'arbitro dell'incontro, il tedesco Daniel Schlager, ha deciso di estrarre il cartellino rosso per un intervento di Lykogiannis ai danni di Kornvig. Un episodio molto controverso che ha scatenato le polemiche dei giocatori in campo.
Nessun intervento però del VAR che ha quindi confermato la decisione presa sul campo.