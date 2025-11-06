Perché Lykogiannis è stato espulso in Bologna-Brann: rosso diretto per il difensore

C'è tanta sfortuna nell'episodio perché Lykogiannis non voleva colpire l'avversario ma è scivolato e il piede è finito sulla tibia. Un intervento giudicato però come un gravo fallo di gioco per via del punto del contatto che in effetti era piuttosto alto.

Questo ha convinto l'arbitro ad espellere il giocatore del Bologna.