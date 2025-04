Perché l'esonero di Ancelotti non risolverebbe i problemi del Real Madrid: a pesare è l'immobilismo sul mercato

La principale colpa per il tracollo dei Blancos in campionato e Champions va ricercata altrove: in una rosa non rinforzata adeguatamente.

Il 2024/25 del Real Madrid rischia clamorosamente di andare in fumo. Dopo aver perso 2-1 contro il Valencia, scivolando a -4 dal Barcellona capolista, ed essere stato travolto per 3-0 dall'Arsenal nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, Carlo Ancelotti è comprensibilmente sempre più frustrato.

"Perché trovo così difficile infondere ambizione in questi giocatori? - ha dichiarato Ancelotti dopo il ko di martedì - Questo è un po' il problema che abbiamo avuto per tutta la stagione: la difficoltà di essere un'unità compatta nei momenti buoni, ma anche in quelli cattivi". I Gunners sono riusciti ad avere la meglio sul Real con troppa facilità, proseguendo una tendenza preoccupante nelle partite più importanti.

Come sempre accade a Madrid, però, la responsabilità sta ricadendo sull'allenatore. Secondo Relevo, se a maggio Ancelotti non sarà in grado di vincere altri trofei importanti compresa la finale di Coppa del Re contro il Barcellona, pagherà il prezzo più alto.

Si dice che i Blancos abbiano già messo nel mirino Xabi Alonso del Bayer Leverkusen per sostituire Ancelotti, che non ha più margini di errore. Solo che esonerare l'allenatore italiano non risolverà il problema più grande del Real Madrid.

Ancelotti è stato ostacolato in questa stagione da un'immobilismo sul mercato quasi sconcertante, con carenze in aree chiave della squadra ormai impossibili da ignorare. Non importa chi siederà in panchina: finché non sarà ristabilita una parvenza di equilibrio, il Real Madrid rimarrà una squadra che fa troppo affidamento sulla bravura dei singoli senza avere un piano B.