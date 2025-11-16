Perché l'Italia deve battere 9-0 la Norvegia per arrivare prima e andare ai Mondiali

Ma quindi perché all'Italia serve almeno un 9-0 contro la Norvegia per accedere ai Mondiali? Il motivo è presto detto e coincide con la già citata differenza reti generale, che al momento sorride (e non di poco) agli scandinavi.

Haaland e compagni possono infatti contare su un più che rassicurante +29, a differenza degli azzurri che col loro +12 sono nettamente in svantaggio: l'unico modo per ribaltare tutto sarebbe un successo con nove goal di scarto a salire, scenario abbastanza improbabile.

Con un 9-0 in proprio favore, l'Italia chiuderebbe con una differenza reti generale di +21, mentre la Norvegia col suo +20 andrebbe incontro a una beffa dalle proporzioni colossali.