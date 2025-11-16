Perché l'Italia deve battere 9-0 la Norvegia per arrivare prima e andare ai Mondiali

Sono cinque le vittorie consecutive per Gennaro Gattuso alla guida dell'Italia che, però, potrebbero non bastare per festeggiare la qualificazione diretta ai Mondiali del prossimo anno.
Azzurri in campo stasera a San Siro contro la Norvegia di Haaland, saldissima al primo posto nel girone che garantisce il pass automatico senza passare dai famigerati playoff.
Per far sì che il miracolo accada, l'Italia dovrà battere la Norvegia con uno scarto abissale, ovvero nove reti: ma perché servirà un 9-0 per qualificarsi ai Mondiali come prima forza del raggruppamento?