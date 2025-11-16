Pubblicità
Retegui Italia Israele
Vittorio Rotondaro

Perché l'Italia deve battere 9-0 la Norvegia per arrivare prima e andare ai Mondiali

Italia costretta a battere con almeno nove reti di scarto la Norvegia per andare ai Mondiali ed evitare i playoff: come funziona il regolamento in caso di arrivo a pari punti.

Sono cinque le vittorie consecutive per Gennaro Gattuso alla guida dell'Italia che, però, potrebbero non bastare per festeggiare la qualificazione diretta ai Mondiali del prossimo anno.

Azzurri in campo stasera a San Siro contro la Norvegia di Haaland, saldissima al primo posto nel girone che garantisce il pass automatico senza passare dai famigerati playoff.

Per far sì che il miracolo accada, l'Italia dovrà battere la Norvegia con uno scarto abissale, ovvero nove reti: ma perché servirà un 9-0 per qualificarsi ai Mondiali come prima forza del raggruppamento?

  • LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL'ITALIA

    Ai Mondiali, come detto, si qualificano le prime di ogni girone, mentre le seconde andranno a giocarsi tutto ai playoff (con semifinali e finale) di scena a marzo.

    Percorso perfetto per la Norvegia, a punteggio pieno dopo sette incontri disputati: battuta anche l'Italia lo scorso 6 giugno, giorno dell'unica sconfitta degli azzurri che restano a caccia di un miracolo difficilmente realizzabile.

    1. Norvegia 21
    2. Italia 18
    3. Israele 9
    4. Estonia 4*
    5. Moldavia 1

    *una partita in più

  • COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

    L'Italia ha ancora la possibilità di chiudere il girone con gli stessi punti della Norvegia, ovvero 21: per farlo, servirà una vittoria nel big match di stasera.

    In caso di arrivo a pari punti, da regolamento, ad avere la meglio è la nazionale con la migliore differenza reti generale: è questo il primo criterio da prendere in considerazione.

  • PERCHÉ L'ITALIA DEVE BATTERE 9-0 LA NORVEGIA PER ANDARE AI MONDIALI

    Ma quindi perché all'Italia serve almeno un 9-0 contro la Norvegia per accedere ai Mondiali? Il motivo è presto detto e coincide con la già citata differenza reti generale, che al momento sorride (e non di poco) agli scandinavi.

    Haaland e compagni possono infatti contare su un più che rassicurante +29, a differenza degli azzurri che col loro +12 sono nettamente in svantaggio: l'unico modo per ribaltare tutto sarebbe un successo con nove goal di scarto a salire, scenario abbastanza improbabile.

    Con un 9-0 in proprio favore, l'Italia chiuderebbe con una differenza reti generale di +21, mentre la Norvegia col suo +20 andrebbe incontro a una beffa dalle proporzioni colossali.

  • PLAYOFF ALL'ORIZZONTE

    Lo scenario dei playoff per l'Italia è quello che con ogni probabilità si concretizzerà al momento del triplice fischio: terza partecipazione consecutiva per gli azzurri, in passato eliminati da Svezia e Macedonia del Nord.

    La semifinale sarà disputata sicuramente in casa, mentre sull'eventuale finale persistono dei dubbi: a scioglierli sarà soltanto il sorteggio, nonostante l'Italia sia una delle nazionali teste di serie.

