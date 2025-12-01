Perché Heggem non gioca Bologna-Cremonese: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

Il Bologna si riaffaccia al balcone della Serie A dopo la bella vittoria fatta registrare in Europa League contro il Salisburgo: avversaria dei ragazzi di Italiano è la Cremonese.
Match importante per i felsinei che, in caso di successo, aggancerebbero il treno delle seconde formato da Inter e Roma, a -1 dalle capoliste Milan e Napoli.
Nell'undici di partenza rossoblù non figura, un po' a sorpresa, Torbjorn Heggem: ma qual è il motivo dell'esclusione? Infortunio o scelta tecnica alla base della decisione presa da Italiano?