Heggem BolognaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Perché Heggem non gioca Bologna-Cremonese: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

Formazione titolare del Bologna senza Heggem: il motivo dell'esclusione del centrale norvegese contro la Cremonese.

Il Bologna si riaffaccia al balcone della Serie A dopo la bella vittoria fatta registrare in Europa League contro il Salisburgo: avversaria dei ragazzi di Italiano è la Cremonese.

Match importante per i felsinei che, in caso di successo, aggancerebbero il treno delle seconde formato da Inter e Roma, a -1 dalle capoliste Milan e Napoli.

Nell'undici di partenza rossoblù non figura, un po' a sorpresa, Torbjorn Heggem: ma qual è il motivo dell'esclusione? Infortunio o scelta tecnica alla base della decisione presa da Italiano?

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL BOLOGNA: CHI GIOCA AL POSTO DI HEGGEM

    Italiano sceglie Casale in qualità di partner di Lucumì al centro della difesa, con Zortea e Miranda in veste di terzini. Tra i pali ancora Ravaglia, in virtù dell'infortunio di Skorupski. Pobega e Moro in mezzo al campo, alle spalle del trio di trequartisti: Orsolini, Odgaard e Dominguez a sostegno della punta Castro.

    BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

  • HEGGEM IN PANCHINA?

    Heggem non è in campo dal primo minuto ma è comunque uno dei giocatori presenti in panchina, pronti per subentrare in caso di necessità in corso d'opera.

    Assieme a lui troviamo anche: Pessina, Franceschelli, Holm, Bernardeschi, Rowe, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Sulemana e Fabbian.

  • PERCHÉ HEGGEM NON GIOCA TITOLARE BOLOGNA-CREMONESE: IL MOTIVO

    La decisione di Italiano di non fare affidamento su Heggem per l'undici titolare del Bologna è da motivare esclusivamente alla gestione delle forze che, nel caso del norvegese, sono state profuse in abbondanza nel recente periodo.

    Heggem è sceso in campo del 1' in tutte le ultime cinque apparizioni del Bologna tra Serie A ed Europa League, senza dimenticare il minutaggio raccolto con la maglia della nazionale norvegese, con cui ha affrontato (e battuto largamente) l'Italia a San Siro.

