Scuffet Semper PisaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché gioca Scuffet e non Semper tra i pali del Pisa contro l'Inter: il portiere titolare non è nemmeno in panchina

Non toccherà ad Adrian Semper frapporsi a Thuram e Lautaro Martinez: Gilardino schiera Scuffet tra i pali e porta Nicolas in panchina. Il motivo dell'assenza del titolare.

Nella sfida tra nerazzurre, il Pisa avrà l'ingrato compito di domare la "belva ferita", come Alberto Gilardino ha chiamato l'Inter alla vigilia della sfida. Ma dovrà farlo senza Adrian Semper, il proprio portiere titolare.

Il numero 1 romeno non compare nella formazione titolare scelta da Gilardino per contrapporsi ai vice campioni d'Europa in carica. Di più: non fa parte nemmeno dell'elenco dei giocatori che siederanno in panchina.

Perché Semper, che pure fino alle ore precedenti la partita era dato sicuro titolare, non gioca e non va nemmeno in panchina? Il motivo della sua assenza.

  • L'11 TITOLARE DEL PISA

    Questa è la formazione titolare del Pisa che alle 15 scenderà in campo contro l'Inter all'Arena Garibaldi:

    PISA (3-5-2): Scuffet; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Meister. All. Gilardino

  • PERCHÉ SEMPER NON GIOCA

    Il motivo dell'assenza di Semper non è legato a una scelta tecnica di Gilardino, come è lecito aspettarsi considerando come l'ex portiere del Chievo abbia giocato tutte le partite da titolare fino a questo momento. E non è legato nemmeno a un infortunio.

    Semper è stato colpito nelle ultime ore da un virus influenzale, ed è per questo che è rimasto a casa, non riuscendo nemmeno a mettersi a disposizione di Gilardino per sedersi in panchina.

    Al posto di Semper giocherà Simone Scuffet, ovvero il suo secondo: per lui, che nella scorsa stagione ha militato tra Cagliari e Napoli, si tratta dell'esordio in questo campionato.

  • CHI È IL SECONDO PORTIERE DEL PISA CONTRO L'INTER

    Se Scuffet avrà il compito di parare contro l'Inter, il nuovo secondo portiere del Pisa è colui che di fatto è il terzo della rosa di Gilardino: Nicolas. Sarà lui a sedersi in panchina accanto al proprio allenatore e alle altre seconde linee nerazzurre, con possibilità di entrare in campo in caso di emergenza.

    Nicolas farà compagnia alle altre riserve del Pisa, ovvero Vukovic, Leris, Hojholt, Tramoni, Buffon, Coppola, Moreo, Calabresi, Bettazzi, Maucci, Bonfanti e Lorran.

  • QUANDO TORNA SEMPER

    Essendo già stato eliminato dalla Coppa Italia per mano del Torino, il Pisa non scenderà in campo a metà settimana per giocare gli ottavi di finale: la prossima partita dei toscani sarà lunedì prossimo, 8 dicembre, contro il Parma. L'obiettivo di Semper sarà quello di recuperare al meglio in questi giorni per rimettersi a disposizione di Gilardino e rientrare in campo già per questa partita.

