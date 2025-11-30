Perché gioca Scuffet e non Semper tra i pali del Pisa contro l'Inter: il portiere titolare non è nemmeno in panchina

Il motivo dell'assenza di Semper non è legato a una scelta tecnica di Gilardino, come è lecito aspettarsi considerando come l'ex portiere del Chievo abbia giocato tutte le partite da titolare fino a questo momento. E non è legato nemmeno a un infortunio.

Semper è stato colpito nelle ultime ore da un virus influenzale, ed è per questo che è rimasto a casa, non riuscendo nemmeno a mettersi a disposizione di Gilardino per sedersi in panchina.

Al posto di Semper giocherà Simone Scuffet, ovvero il suo secondo: per lui, che nella scorsa stagione ha militato tra Cagliari e Napoli, si tratta dell'esordio in questo campionato.