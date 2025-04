Bologna vs Inter

L'argentino tenuto fuori da Italiano per il big match del Dall'Ara contro i nerazzurri. Scelta tecnica dell'allenatore dei felsinei.

Ha colpito non poco vedere Santiago Castro partire fuori dai titolari nella sfida della domenica di Pasqua alle ore 18 tra Bologna e Inter al Dall'Ara.

L'argentino rappresenta una delle migliori sorprese di questa stagione non solo per i rossoblù, ma anche e soprattutto per l'intero campionato di Serie A.

Vincenzo Italiano ha però deciso di escluderlo dal novero degli undici mandati in campo dal primo minuto contro la squadra di Simone Inzaghi. Vediamo perché.