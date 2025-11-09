Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Castro BolognaGetty
Vittorio Rotondaro

Perché Castro non gioca Bologna-Napoli: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo

Castro fuori dall'undici titolare di Italiano per Bologna-Napoli: il motivo dell'assenza dell'argentino.

Pubblicità

Sfida tutta da seguire quella in programma al 'Renato Dall'Ara' alle ore 15: da una parte il Napoli di Antonio Conte, dall'altra i padroni di casa del Bologna di Vincenzo Italiano.

Entrambe le squadre sono reduci dagli impegni europei: i rossoblù non sono andati oltre lo 0-0 casalingo contro il Brann in Europa League, stesso risultato ottenuto dagli azzurri al 'Maradona' al cospetto dell'Eintracht.

Nella formazione titolare del Bologna non è presente Santiago Castro: infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base dell'assenza dell'attaccante argentino?

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL BOLOGNA

    A ricoprire il ruolo di riferimento offensivo dei felsinei sarà Dallinga, sostenuto da Orsolini, Odgaard e Rowe sulla linea dei trequartisti. Ferguson e Pobega a fare da schermo alla difesa, dove Heggem e Lucumì formano la coppia dei centrali.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

    • Pubblicità

  • CASTRO IN PANCHINA?

    Sì, Castro è uno dei giocatori a disposizione di Italiano in panchina e pronti, all'occorrenza, a subentrare nel corso dell'incontro.

    Insieme a lui troviamo i due portieri Pessina e Happonen, Moro, Bernardeschi, Casale, Zortea, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana e Fabbian.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ CASTRO NON GIOCA TITOLARE BOLOGNA-NAPOLI: IL MOTIVO

    La scelta di Italiano di far partire Castro dalla panchina è ricollegabile a una semplice questione di turnover: nessun problema fisico alla base di questa decisione.

    Giovedì sera l'argentino è rimasto in campo per 82 minuti in Bologna-Brann, prima di lasciare spazio proprio a Dallinga nell'ottica dell'assalto finale che non ha dato i frutti sperati.

    Quasi scontato, però, un ingresso odierno durante il secondo tempo: in un match così importante, anche il fiuto del goal del 'Toto' potrà risultare determinante.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL