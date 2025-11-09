Perché Castro non gioca Bologna-Napoli: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo

Sfida tutta da seguire quella in programma al 'Renato Dall'Ara' alle ore 15: da una parte il Napoli di Antonio Conte, dall'altra i padroni di casa del Bologna di Vincenzo Italiano.
Entrambe le squadre sono reduci dagli impegni europei: i rossoblù non sono andati oltre lo 0-0 casalingo contro il Brann in Europa League, stesso risultato ottenuto dagli azzurri al 'Maradona' al cospetto dell'Eintracht.
Nella formazione titolare del Bologna non è presente Santiago Castro: infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base dell'assenza dell'attaccante argentino?