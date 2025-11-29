Perché Bonny non è stato convocato per Pisa-Inter: infortunio? Chi gioca titolare in attacco

L'Inter, in casa del Pisa, dovrà fare a meno di Ange-Yoan Bonny.
Il francese lascia orfano Cristian Chivu di una preziosa opzione offensiva, in quanto l'ex Parma non è stato convocato.
Cos'ha Bonny? Perché salta Pisa-Inter?
Nell'elenco dei convocati di Chivu per Pisa-Inter, come fa sapere Sky, spicca l'assenza dell'attaccante transalpino: niente trasferta in Toscana per Bonny, che non è partito con la squadra alla volta della città della Torre Pendente.
A fermare Bonny, non convocato per Pisa-Inter, è stato un attacco influenzale: niente infortunio dunque, bensì un virus febbrile che lo ha mandato ko alla vigilia dell'impegno contro la squadra di Gilardino.
La coppia titolare scelta da Chivu per Pisa-Inter è quella dei big: capitan Lautaro Martinez, infatti, sarà affiancato da Marcus Thuram.