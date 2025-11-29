Pubblicità
Perché Bonny non è stato convocato per Pisa-Inter: infortunio? Chi gioca titolare in attacco

Cattive notizie per Chivu, che deve fare a meno di Bonny contro il Pisa: il motivo della non convocazione e le scelte per l'attacco dell'Inter.

L'Inter, in casa del Pisa, dovrà fare a meno di Ange-Yoan Bonny.

Il francese lascia orfano Cristian Chivu di una preziosa opzione offensiva, in quanto l'ex Parma non è stato convocato.

Cos'ha Bonny? Perché salta Pisa-Inter?

  • BONNY NON CONVOCATO PER PISA-INTER

    Nell'elenco dei convocati di Chivu per Pisa-Inter, come fa sapere Sky, spicca l'assenza dell'attaccante transalpino: niente trasferta in Toscana per Bonny, che non è partito con la squadra alla volta della città della Torre Pendente.

  • PERCHÉ BONNY SALTA PISA-INTER: INFORTUNIO? IL MOTIVO

    A fermare Bonny, non convocato per Pisa-Inter, è stato un attacco influenzale: niente infortunio dunque, bensì un virus febbrile che lo ha mandato ko alla vigilia dell'impegno contro la squadra di Gilardino.

  • CHI GIOCA TITOLARE IN ATTACCO NELL'INTER CONTRO IL PISA?

    La coppia titolare scelta da Chivu per Pisa-Inter è quella dei big: capitan Lautaro Martinez, infatti, sarà affiancato da Marcus Thuram.

