Lelio Donato

Perché al Napoli manca Lukaku: peso e leadership fondamentali per Conte, quando torna l'attaccante belga

L'assenza di Romelu Lukaku è quella che sta pesando di più, senza di lui il Napoli segna poco e gioca peggio: perché è così importante per Conte e quando torna.

La lista degli infortunati al Napoli continua ad allungarsi, l'ultimo in ordine di tempo è stato Anguissa, altro totem della squadra di Antonio Conte.

L'assenza che sta pesando di più però è sicuramente un'altra ovvero quella di Romelu Lukaku.

In estate il Napoli era corso ai ripari acquistando Rasmus Hojlund ma, dopo un buon inizio, anche il danese si è inceppato. Mentre Lucca di fatto non si è mai sbloccato.

Ma perché Lukaku è così importante nel Napoli di Conte? E quando torna in campo?

  • IL PESO SPECIFICO DI LUKAKU

    I due attaccanti che stanno sostituendo Lukaku hanno caratteristiche molto diverse dal belga.

    L'ex di Roma e Inter infatti sa fare reparto praticamente da solo e grazie al suo strapotere fisico è in grado di fare salire la squadra nei momenti di difficoltà.

    Tanto che Lukaku spesso è stato quasi più utile in fase di appoggio che nell'area di rigore avversaria. Con lui in campo, insomma, il Napoli gioca meglio.

    Anche se il suo contributo in fatto di goal resta importantissimo: nella scorsa stagione, ad esempio, Lukaku ha realizzato 14 reti in 36 presenze.

    Mentre in quella precedente, giocata con la maglia della Roma, si era fermato a tredici ma con quattro partite in meno.

  • ESPERIENZA E LEADERSHIP

    La presenza di Lukaku, insomma, si sente in campo ma anche se non soprattutto fuori dal campo.

    Il belga d'altronde può vantare un'esperienza internazionale decisamente diversa rispetto sia a Hojlund che a Lucca. Oltre al feeling naturale con Conte, ritenuto da Lukaku l'allenatore più importante della sua carriera.

    Ecco perché Lukaku, un fedelissimo di Conte appunto, sarebbe utilissimo all'interno dello spogliatoio in un momento complicato dal punto di vista ambientale.

    La sensazione è che al Napoli bisognerà ricostruire il rapporto tra l'allenatore e il gruppo squadra, verso cui Conte ha rivolto parole molto dure dopo la sconfitta di Bologna.

    Lukaku anche in questo senso potrebbe dare una mano, eccome.

  • QUANDO TORNA LUKAKU

    Nelle ultime settimane Romelu Lukaku è rientrato a Castel Volturno e sta lavorando per tornare in gruppo al più presto.

    Il rientro dell'attaccante era inizialmente previsto non prima di dicembre ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe bruciare i tempi.

    L'obiettivo di Lukaku sarebbe quello di strappare una convocazione già il 30 novembre, in occasione della sfida contro una delle sue ex squadre, ovvero la Roma.

    Chiaramente ci vorrà poi tempo per rivedere la migliore versione di Lukaku, considerata la sua struttura fisica imponente e il lungo periodo di inattività.

    Ma come detto già riaverlo all'interno dello spogliatoio sarebbe molto importante per Conte.

  • COSA SUCCEDE CON HOJLUND E LUCCA

    Di certo l'imminente ritorno di Lukaku rischia di ridurre gli spazi per gli altri due attaccanti.

    Ma se Rasmus Hojlund è un investimento importante che verrà difeso e ha già dimostrato di potersi rendere utile, seppure con caratteristiche molto diverse, la posizione più delicata è quella di Lorenzo Lucca.

    L'ex Udinese ha faticato più del previsto ad ambientarsi nel nuovo ambiente e fin qui ha segnato solo un goal, peraltro molto bello, contro il Pisa.

    Troppo poco comunque per convincere Conte che su di lui è stato chiaro: "Ha bisogno di inserirsi ed alzare il livello, la nostra stagione passerà dal modo in cui riusciremo a integrarli. Sappiamo che comunque con un goal cambiano i giudizi, se segni sei un campione, se non lo fai sei una pippa".

    L'esclusione dall'undici titolare contro l'Inter, quando in assenza di Hojlund è stato schierato Neres falso 9, sapeva però molto di bocciatura quasi definitiva. 

    Tanto che qualcuno ipotizza addirittura una clamorosa cessione di Lucca già a gennaio. E se Lukaku torna Lukaku...

