Perché al Napoli manca Lukaku: peso e leadership fondamentali per Conte, quando torna l'attaccante belga

Di certo l'imminente ritorno di Lukaku rischia di ridurre gli spazi per gli altri due attaccanti.

Ma se Rasmus Hojlund è un investimento importante che verrà difeso e ha già dimostrato di potersi rendere utile, seppure con caratteristiche molto diverse, la posizione più delicata è quella di Lorenzo Lucca.

L'ex Udinese ha faticato più del previsto ad ambientarsi nel nuovo ambiente e fin qui ha segnato solo un goal, peraltro molto bello, contro il Pisa.

Troppo poco comunque per convincere Conte che su di lui è stato chiaro: "Ha bisogno di inserirsi ed alzare il livello, la nostra stagione passerà dal modo in cui riusciremo a integrarli. Sappiamo che comunque con un goal cambiano i giudizi, se segni sei un campione, se non lo fai sei una pippa".

L'esclusione dall'undici titolare contro l'Inter, quando in assenza di Hojlund è stato schierato Neres falso 9, sapeva però molto di bocciatura quasi definitiva.

Tanto che qualcuno ipotizza addirittura una clamorosa cessione di Lucca già a gennaio. E se Lukaku torna Lukaku...