Pau Cubarsí: il prossimo grande centrale del Barcellona pronto a raccogliere l’eredità di Piqué

A soli diciassette anni si è imposto come un talento di alto livello: è una delle poche note liete nell’annata del Barcellona.

Di rado si vedono talenti così bravi da essere immediatamente catapultati nella prima squadra del Barcellona. La maggior parte dei ragazzi che crescono nel club blaugrana devono infatti compiere un percorso ben preciso prima di avere la loro grande chance appena superati i venti anni. Ma c’è sempre l’eccezione che conferma la regola e la prossima potrebbe riguardare un giocatore speciale: il più forte centrale forgiato da La Masia da molti anni a questa parte.

Si tratta di Pau Cubarsí, ovvero un difensore che, approfittando dei tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Xavi, non solo si è vista servita una serie di grandi occasioni su un piatto d’argento, ma le ha sfruttate al punto di imporsi come un nuovo titolare nonché come un giocatore potenzialmente di livello mondiale.

Effettivamente di tratta di un centrale raffinato dotato di grande intelligenza che sembra destinato ad una carriera ai massimi livelli.

Mi chi è Cubarsí, da dove viene e perché a soli diciassette anni potrebbe già entrare nel giro della Nazionale maggiore spagnola? GOAL vi fa conoscere meglio il nuovo gioiello forgiato da La Masia.