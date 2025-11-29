Pubblicità
Mateo Pellegrino ParmaGetty Images
Michael Baldoin

Parma-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Parma ospita l'Udinese al Tardini nel primo pomeriggio del sabato: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni del match.

Il Parma vuole dare continuità a quanto di buono mostrato nella trasferta di Verona e, per riuscirci, dovrà vedersela con l’Udinese di Kosta Runjaic.

I Crociati hanno raccolto quattro punti nelle ultime due gare, salendo al 14º posto a pari merito con il Cagliari e allontanandosi dalla zona retrocessione, occupata da Genoa, Fiorentina e Verona.

L’Udinese, invece, ha perso le ultime due partite - contro Roma e Bologna - e cerca di ritrovare quei tre punti che in trasferta mancano dall’1-0 sul Pisa dello scorso 14 settembre.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • PARMA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Parma-Udinese

    • Data: sabato 29 novembre 2025

    • Orario: 15:00

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-UDINESE

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

  • ORARIO PARMA-UDINESE

    La gara fra Parma e Udinese, valida per la 12a giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà sabato 29 novembre 2025, allo stadio Tardini di Parma, con fischio d’inizio ore 15:00.

  • DOVE VEDERE PARMA-UDINESE IN TV

    La partita tra Parma e Udinese sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 2 e vedere la partita sul canale numero 215 di Sky.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • PARMA-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

    La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Parma-Udinese in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La partita di DAZN sarà raccontata dalla voce di Luca Farina.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    su GOAL potrete seguire le fasi salienti di Parma-Udinese grazie alla diretta testuale.

