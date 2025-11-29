Parma-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Parma vuole dare continuità a quanto di buono mostrato nella trasferta di Verona e, per riuscirci, dovrà vedersela con l’Udinese di Kosta Runjaic.

I Crociati hanno raccolto quattro punti nelle ultime due gare, salendo al 14º posto a pari merito con il Cagliari e allontanandosi dalla zona retrocessione, occupata da Genoa, Fiorentina e Verona.

L’Udinese, invece, ha perso le ultime due partite - contro Roma e Bologna - e cerca di ritrovare quei tre punti che in trasferta mancano dall’1-0 sul Pisa dello scorso 14 settembre.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.