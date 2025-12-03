Parla Gravina "Se vado via io che succede, l'Italia vince il Mondiale e spariscono i problemi?"

Parla Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport, trattando i temi che nelle ultime settimane sono stati maggiormente dibattuti dopo il secondo posto nel girone delle Qualificazioni.
Dalla scarsità di talenti in Italia ai giovani a cui non vengono date le opportunità, passando per l'annosa questione della riforma dei campionati e per la quantità di stranieri presente in Serie A: di questo e di altro ha parlato Gravina, ammettendo i problemi ma difendendo il proprio operato.
"Se vado via io che succede, l'Italia vince il Mondiale e spariscono i problemi?": questa è una delle risposte date da Gravina a Ivan Zazzaroni, direttore del Corsport. Ma non è stata certo l'unica degna di nota.