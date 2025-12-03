Parla Gravina "Se vado via io che succede, l'Italia vince il Mondiale e spariscono i problemi?"

"Chi è il responsabile? È mancato il rapporto tra questo valore della produzione e il costo del lavoro, quindi pochi ricavi e costi troppo alti. Il risultato ha dato tre parametri non rispettati, così si è arrivati al blocco totale. Bastava davvero che Lotito mettesse 3 milioni di euro? Ma dai, siamo seri. Se andiamo dietro alla demagogia, non ne usciamo. Gli indicatori sono oggettivi e sono stati approvati a marzo del 2024, tutti conoscevano le regole del gioco e anche Lotito le ha votate".

"Ora l'indice di liquidità non conta più come prima? Guardate, io sono sempre stato per l'indice di liquidità ammissivo: se non rispetti il rapporto tra attività e passività correnti, non ti iscrivi al campionato. Era a 0,5, noi lo abbiamo portato a 0,6 quando nell'economia di mercato già 1 è un fattore di rischio. La Lega ci portò in tribunale, oggi è evidente che il mondo del calcio viva momenti di fibrillazione finanziaria e va dato merito a chi ricorre alle proprie finanze. È stata la Serie A a chiedere il costo del lavoro allargato come parametro? Sì, perché è un indice Uefa. Oggi questo indicatore preoccupa i club? Pensate, noi l'abbiamo appena portato al 70% e non è stato facile. Partivamo da 90, poi 80. Più è basso più ci avviciniamo alla sostenibilità, in Germania da anni è al 50%".