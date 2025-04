Papu Gomez si propone: "Mi vedrei bene in quattro squadre di Serie A"

L'ex calciatore di Atalanta e Monza manda segnali al nostro campionato: "Voglio capire in quale squadra potrei trovarmi bene, ce ne sono alcune in A".

Papu Gomez scalpita. Malgrado stia scontando la pena di due anni comminatagli nel 2023 per via dell'assunzione di una sostanza proibita, il Papu non vede l'ora di tornare a giocare.

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'argentino ha raccontato quali ambizioni coltiva per il suo futuro e che si vedrebbe bene in alcune squadre del nostro campionato.

Un segnale è chiaro e Gomez lo manda attraverso le colonne del quotidiano sportivo: "Il Papu si è ritirato, io no".