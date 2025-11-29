Pubblicità
Stefano Silvestri

Paolo Zanetti a rischio esonero dopo Genoa-Verona? Cosa succede all'Hellas e i possibili sostituti

I veneti sono ultimi senza vittorie e hanno perso anche lo scontro diretto del Ferraris. Il tecnico dopo la partita: "So come funziona il calcio, sono a disposizione della società".

Il Verona ha perso ancora. E in questo inizio di stagione non è stata certo la prima volta: la squadra di Paolo Zanetti ha raccolto con il Genoa la sesta sconfitta nelle prime 13 giornate di campionato, rimanendo ultima in classifica senza vittorie.

L'Hellas è passato in vantaggio per primo nella prima frazione grazie a una zampata ravvicinata di Belghali, ma non è stata che un'illusione: il Genoa ha trovato il pareggio con Colombo, prima di ribaltare il risultato nella ripresa e imporsi per 2-1.

Cosa accadrà ora a Zanetti? La sua panchina è a rischio? Cosa filtra dopo l'ennesima battuta a vuoto del Verona.

  • VALUTAZIONI IN CORSO

    Che una squadra che in 13 partite non ha mai vinto possa pensare di cambiare allenatore, è praticamente la normalità nel mondo del calcio. E il Verona, il club dove Zanetti lavora da poco più di un anno, non fa eccezione.

    Sky conferma infatti che in seno alla dirigenza veneta sono in corso valutazioni sul futuro della panchina gialloblù. Il che significa che sì, Zanetti è davvero a rischio esonero dopo il ko del Ferraris.

  • CHI PRENDEREBBE IL SUO POSTO

    Le prossime ore saranno dunque decisive per quanto riguarda il futuro di Zanetti. Il Verona è già stato eliminato dalla Coppa Italia, non giocherà a metà settimana e dunque potrebbe sfruttare i giorni liberi per preparare la gara di sabato prossimo contro l'Atalanta con un nuovo allenatore.

    Il profilo in questione potrebbe essere quello di Massimo Donati, esonerato dalla Sampdoria nelle scorse settimane: l'ex centrocampista di Atalanta e Milan, che da calciatore ha indossato anche la maglia dell'Hellas, potrebbe tornare subito in pista grazie alla norma riguardante i tecnici allontanati prima del 20 dicembre, com'è appunto il suo caso.

    L'alternativa, sempre secondo Sky, risponde al nome di Paolo Sammarco: anche lui ex centrocampista, ma visto a Verona con la casacca del Chievo, allena attualmente la formazione Primavera dell'Hellas.

  • ZANETTI: "SONO A DISPOSIZIONE"

    Dopo la partita contro il Genoa nessun dirigente del Verona ha parlato ai media. Lo ha fatto lo stesso Zanetti, che in attesa di ricevere notizie sul proprio futuro si è messo a disposizione della società.

    "Se ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. So come funziona il calcio, sono a disposizione e la società farà le proprie valutazioni. Io giro a testa alta con tanto orgoglio. Posso solo scusarmi, questo sì".

  • "CONTRO L'ATALANTA? SE MI VERRÀ CHIESTO DI FARLO..."

    Zanetti, in sostanza, ha confermato in maniera molto lucida di essere oggetto di un'attenta valutazione da parte delle alte sfere del Verona. E che, di conseguenza, la sua presenza contro l'Atalanta tra una settimana è tutt'altro che scontata.

    "Se ci sarò?  "Non lo so, se mi verrà chiesto di farlo lo farò. Sono stato in bilico tre o quattro volte da quando sono qui e ne sono sempre venuto fuori. Io devo fare del mio meglio, sono un dipendente del club. Se la società riterrà che io sia ancora la persona giusta per cercare di tirar fuori il massimo ci sarò. Ma se non sarà così sarò il primo tifoso dell'Hellas e tiferò dal divano".

