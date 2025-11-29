Paolo Zanetti a rischio esonero dopo Genoa-Verona? Cosa succede all'Hellas e i possibili sostituti

Zanetti, in sostanza, ha confermato in maniera molto lucida di essere oggetto di un'attenta valutazione da parte delle alte sfere del Verona. E che, di conseguenza, la sua presenza contro l'Atalanta tra una settimana è tutt'altro che scontata.

"Se ci sarò? "Non lo so, se mi verrà chiesto di farlo lo farò. Sono stato in bilico tre o quattro volte da quando sono qui e ne sono sempre venuto fuori. Io devo fare del mio meglio, sono un dipendente del club. Se la società riterrà che io sia ancora la persona giusta per cercare di tirar fuori il massimo ci sarò. Ma se non sarà così sarò il primo tifoso dell'Hellas e tiferò dal divano".