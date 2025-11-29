Paolo Zanetti a rischio esonero dopo Genoa-Verona? Cosa succede all'Hellas e i possibili sostituti

Il Verona ha perso ancora. E in questo inizio di stagione non è stata certo la prima volta: la squadra di Paolo Zanetti ha raccolto con il Genoa la sesta sconfitta nelle prime 13 giornate di campionato, rimanendo ultima in classifica senza vittorie.
L'Hellas è passato in vantaggio per primo nella prima frazione grazie a una zampata ravvicinata di Belghali, ma non è stata che un'illusione: il Genoa ha trovato il pareggio con Colombo, prima di ribaltare il risultato nella ripresa e imporsi per 2-1.
Cosa accadrà ora a Zanetti? La sua panchina è a rischio? Cosa filtra dopo l'ennesima battuta a vuoto del Verona.