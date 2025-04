Palermo-Carrarese rinviata, i rosanero ricordano Papa Francesco donando i 600 pasti del catering ai bisognosi

Palermo vs Carrarese

Il club siciliano ha deciso di destinare i pasti del catering della partita del Barbera alla comunità visitata dal Pontefice nel 2018.

La Serie B si ferma: si ferma come tutto il calcio, in Italia, a causa della morte di Papa Francesco. Un momento segnante nella storia dell'umanità.

Palermo-Carrarese, quindi, come molte le altre partite in programma è stata rinviata, ma il club rosanero ha trovato un modo semplice, ma importantissimo, per ricordare la memoria del Santo Padre.

Sì, perché i siciliani hanno deciso di destinare i pasti previsti dal catering per la gara del Barbera ai più bisognosi, rendendo una giornata triste, in qualche modo, speciale.