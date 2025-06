Il gioiello brasiliano vuole mostrare al mondo tutto il suo talento nell’ultimo torneo con il Palmeiras prima del trasferimento da urlo a Londra.

Uno dei temi più affascinanti del nuovo Mondiale per Club, rivisitato e allargato, sarà la possibilità per diversi giovani talenti di mettersi in mostra, magari guadagnandosi un trasferimento a torneo concluso. Estevão Willian del Palmeiras rientra a pieno in questa categoria, anche se il suo futuro è già scritto.

L’attaccante classe 2007 sbarcherà al Chelsea nell’estate, dopo aver compiuto 18 anni ad aprile, completando un’operazione da 56 milioni di sterline (circa 71 milioni di euro) concordata già lo scorso anno con il club di Stamford Bridge. Un colpo che ha già acceso l’entusiasmo oltre oceano.

Ma per la maggior parte dei tifosi dei Blues, Estevão resta ancora una promessa vista solo a sprazzi – tra clip virali sui social e compilation su YouTube. Ora, però, al Mondiale per Club, avrà finalmente l’occasione di mostrare al Chelsea – e al mondo intero – di che pasta è fatto.