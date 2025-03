I giocatori della Francia arrivano nel ritiro di Clairefontaine attirando l'attenzione dei fotografi per i loro outfit.

Ogni volta che la Francia prepara una nuova partita nel ritiro di Clairefontaine, l'attenzione dei fotografi e del web è diretta sull'outfit dei giocatori convocati.

I calciatori transalpini sfoggiano look che sembrano usciti dalla Fashion Week, gara dopo gara.

Anche in vista delle sfide contro la Croazia di questo marzo 2025, la questione non è cambiata: da Rabiot a Kolo Muani, passando per Theo Hernandez, migliaia di tifosi hanno commentato l'outfit dei giocatori una volta arrivati a Clairefontaine, tra chi ha apprezzato e chi invece ha preferito pensare alla Nazionale solo in vista delle partite di Nations League dei prossimi giorni.