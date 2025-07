Il futuro di Osimhen è ancora incerto: perché nessun top club europeo vuole acquistare l'attaccante del Napoli?

Dal Real Madrid al PSG e le big di Premier League: non c'è posto per Osimhen, i motivi che hanno portato a questa situazione.

Il periodo trascorso da Victor Osimhen in Turchia non avrebbe potuto andare meglio dal punto di vista sportivo. Il nigeriano ha segnato 37 gol in 41 presenze in tutte le competizioni, contribuendo alla conquista del doppio titolo nazionale da parte del Galatasaray.

Di solito, i migliori club europei farebbero la fila per ingaggiare un numero 9 così prolifico, soprattutto considerando che al momento ci sono pochissimi attaccanti di provata efficacia sul mercato. Eppure, al momento della stesura di questo articolo, solo l'Al-Hilal e la Juventus hanno manifestato un interesse concreto per l'attaccante di proprietà del Napoli, con la squadra saudita disposta a renderlo uno dei giocatori più pagati al mondo.

Ma cosa sta succedendo a Osimhen? Perché un attaccante di livello mondiale che sognava di giocare in Premier League sembra non avere altra scelta che trasferirsi in Medio Oriente? E perché è ancora così riluttante a farlo? GOAL cerca di fare luce sul curioso caso di Victor Osimhen...