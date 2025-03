Il Chelsea non molla Osimhen: il budget può arrivare da 11 cessioni

Osimhen resta in cima ai pensieri del Chelsea: per finanziarlo i Blues potrebbero cedere 11 calciatori. A rischio anche Joao Felix e Renato Veiga.

Dopo averlo sfiorato in estate, il Chelsea non molla Victor Osimhen.

Il bomber nigeriano, super anche al Galatasaray, in estate tornerà al Napoli per fine prestito ma non resterà all'ombra del Vesuvio.

Insanabile la frattura di agosto/settembre, impossibile tornare indietro: lo sanno bene i Blues, che però devono fare i conti coi paletti legati al rispetto del fairplay finanziario della Premier (Profit and Sustainability Rules) e che dunque hanno bisogno di reperire il tesoretto da cessioni.

Tante, tantissime. Sì, perché a fare le valigie potrebbero essere la bellezza di 11 calciatori.