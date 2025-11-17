La confessione di Orsolini: "Ho considerato l'offerta dall'Arabia Saudita, ma ho preferito l'emozione al portafoglio"

Riccardo Orsolini, questa stagione, ha 'rischiato' di giocarla lontano da Bologna.
Il leader tecnico e carismatico dei felsinei ha ammesso di essere stato vicino al trasferimento in Arabia Saudita, scenario che in termini economici lo ha allettato non poco.
Poi però non se n'è fatto nulla, col numero 7 rossoblù rimasto alla corte di Vincenzo Italiano in barba alla pioggia di denaro che gli sarebbe piovuta se avesse detto sì all'Al-Qadsiah di Retegui.
Ingaggio da 10 milioni annui, 25 invece quelli destinati nelle casse del Bologna: fumata nera e Orso ancora sotto alla Due Torri, a sorridere e regalare gioie.
Ecco cosa ha detto l'ala, intervistata da 'Cronache di Spogliatoio', in merito al mancato trasferimento.