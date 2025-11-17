La confessione di Orsolini: "Ho considerato l'offerta dall'Arabia Saudita, ma ho preferito l'emozione al portafoglio"

"Poi, una volta che ho rifiutato, mi sono detto: 'Oddio, ma ho fatto bene?! Sono stato un fesso?!'. Ma a parte quello penso che il calcio sia divertimento ed emozione. Questo è come lo vivo io, è quello che a me trasmette".

"Io voglio divertirmi, voglio andare al campo col sorriso tutti i giorni, voglio circondarmi di persone che mi vogliono bene, che hanno piacere a stare insieme a me e quindi quello per me è la cosa fondamentale".