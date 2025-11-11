Orsolini si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Gattuso ha riportato entusiasmo in Nazionale, prima la squadra era avvilita"

Ormai diventato un vero e proprio simbolo del Bologna, Riccardo Orsolini ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: cinque goal nelle prime undici giornate, che lo portano in vetta alla classifica marcatori insieme a Hakan Calhanoglu.
Dopo questo ottimo avvio, è arrivata la sosta per le Nazionali, la seconda di questa stagione, durante la quale l’esterno rossoblù è stato nuovamente convocato dal ct Gennaro Gattuso per le sfide contro Moldavia e Norvegia.
A due giorni dal primo impegno, il numero 7 del Bologna ha parlato del suo rapporto con la Nazionale, sottolineando anche il merito di Gattuso per aver riportato serenità e compattezza all’interno del gruppo azzurro.