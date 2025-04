Il Nottingham Forest azzera Onana: "È capace anche del ridicolo"

Giudizio duro del Nottingham Forest, nel proprio matchday program, su André Onana: risultato? United ko ed ex Inter trafitto dopo 5 minuti.

Nottingham Forest-Manchester United di Premier League, per André Onana, si è rivelata una partita da incubo.

A parte il ko di misura rimediato mercoledì dai Red Devils sul campo della rivelazione del campionato, terza in classifica e sempre più vicina ad un clamoroso approdo in Champions, a far notizia Oltremanica è stato il giudizio severo fornito dal club di casa in merito all'ex portiere dell'Inter.

L'articolo prosegue qui sotto

La sentenza sul camerunense è contenuta nel matchday program della vigilia redatto dal Forest, nel quale sono incluse parole per nulla benevole su Onana: alla luce dell'epilogo, un'autentica premonizione.