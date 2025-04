Onana e i peggiori errori da quando è al Manchester United: da quelli in campionato e in Champions alle parole di Matic

Nella sfida con il Lione, tutti gli occhi saranno puntati su Onana: colpa del botta e risposta con Matic e dei tanti errori.

Gli ultimi giorni sono stati molto difficili per Andre Onana. Tutto è iniziato con un'intervista post-derby di Manchester, e con una domanda sul Lione in vista dei quarti di finale di Europa League.

La sua risposta, che includeva la frase cruciale in cui affermava che i Red Devils erano "molto migliori" è stata ripetuta a Nemanja Matic il quale, prima della partita di andata, ha dato una delle risposte più brutali che si potessero immaginare. Il centrocampista ha infatti descritto Onana come "uno dei peggiori portieri nella storia del Manchester United" e le sue parole, alle quali Onana ha scelto di rispondere in modo poco saggio sui social media, hanno fatto da preludio ad una gara nella quale il portiere camerunense ha vestito i panni di sfortunato protagonista.

La sue prestazione nel 2-2 imaturato in Francia è stata disastrosa, e da allora è rimasto sotto i riflettori, anche se Ruben Amorim ha deciso di non convocarlo per la successiva partita di Premier League contro il Newcastle. L'allenatore dello United ha confermato che Onana sarà titolare nel match di ritorno contro il Lione all'Old Trafford, una sfida tra l'altro fondamentale che potrebbe decidere le sorti della stagione dello United.

Onana ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione del match che si è tenuta mercoledì e tutti gli occhi saranno inevitabilmente puntati su di lui per tutti i 90 minuti. Ma non è solo per la sua prestazione della scorsa settimana e per il litigio con Matic che Onana è sotto pressione. Il portiere più costoso della storia del Manchester United è stato messo in discussione fin dall'inizio della sua avventura con i Red Devils a causa dei suoi numerosi e clamorosi errori.

E alla vigilia di una partita che potrebbe definire la sua carriera a Manchester e persino determinare il suo futuro, GOAL ha stilato una classifica dei peggiori errori compiuti da Onana nel corso delle ultime due stagioni...