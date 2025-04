Odegaard non ha più scuse con l'Arsenal: ritrova il Real Madrid in Champions per dimostrare che Ancelotti si sbagliava

Il norvegese è stato ostacolato da un infortunio ad inizio stagione e deve riscattare gli ultimi mesi: sfida la sua ex squadra in Champions.

La decisione di Florentino Perez di ingaggiare Martin Odegaard, un sedicenne, nel gennaio 2015 aveva suscitato grande entusiasmo nel mondo del calcio. Tuttavia, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti non ne è rimasto affatto colpito.

"Quando Florentino compra un calciatore norvegese, devi semplicemente accettarlo", ha scritto l'italiano nel suo libro. "Inoltre, il presidente ha deciso che Odegaard avrebbe dovuto giocare tre partite con la prima squadra. Poteva diventare il miglior giocatore del mondo, ma non mi importava perché non era un giocatore che avevo chiesto. Quell'acquisto era una questione di pubbliche relazioni".

In questo contesto, non sorprende che Odegaard sia stato venduto all'Arsenal per 30 milioni di sterline (38 milioni di dollari) poco dopo il ritorno di Ancelotti come allenatore dei Blancos nell'estate del 2021. Odegaard aveva impressionato durante l'assenza dell'allenatore, ma solo mentre era in prestito, e Ancelotti ha chiarito che riteneva che ci fossero otto giocatori davanti al giovane nella gerarchia a centrocampo.

Ci sono stati momenti negli ultimi quattro anni in cui l'uscita di Odegaard ha fatto sembrare Ancelotti e il Real Madrid degli sciocchi, se non per il semplice fatto di avergli permesso di andarsene, sicuramente per il prezzo per cui è stato ceduto. Tuttavia, mentre Odegaard si prepara ad affrontare il suo ex allenatore e club, ha ancora una volta qualcosa da dimostrare, e non solo al Real Madrid di Ancelotti, ma anche all'Arsenal di Mikel Arteta.