Nuova maglia Napoli, ci sono 11 simboli della città nascosti nella seconda casacca 2025/2026

La maglia 25/26 del Napoli è un tributo all'anima della città, tra folklore, architettura, simboli religiosi e della credenza popolare.

Lo Scudetto vinto nel maggio 2025 è ben visibile - con il caratteristico verde, bianco e rosso della bandiera italiana - al centro della nuova maglia da trasferta presentata dal Napoli in vista dell'annata al via a fine agosto. A differenza del tricolore, che si posizione tra il simbolo del club e lo sponsor, all'interno della casacca sono presenti ben undici disegni non sono perfettamente visibili, se non da vicino, 'nascosti' per dare un effetto particolare alla maglia.

Parliamo della seconda casacca, quella da traferta che il Napoli avrà modo di utilizzare nel corso della stagione 2025/2026, a differenza di una maglia principale classica in azzurro e con logo, Scudetto e sponsor come unici elementi 'estranei' alla base.

I tifosi del Napoli, ma non solo, in queste ore sono alle prese con il particolare gioco riguardo la seconda maglia, alla ricerca di tutti i simboli che richiamano il folklore della città, i suoi simboli e la sua anima. C'è chi riesce ad individuare tutti questi particolari inserimenti all'interno della casacca e chi solamente alcuni.

Si tratta di un modo ingegnoso di far scoprire a tutti elementi peculiari della cultura napoletana, così che i meno informati su uno o più simboli all'interno della maglia possano approfondire la storia dietro gli undici inseriti.