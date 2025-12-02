Pubblicità
Nino Caracciolo

Non solo turnover, contro la Lazio Allegri testa il mercato: occasione per gli acquisti estivi

L’allenatore del Milan dovrebbe dare spazio a diversi uomini arrivati in estate e che, per ragioni diverse, non sono riusciti a imporsi fino a questo momento.

Lazio e Milan ancora contro. A distanza di pochi giorni dalla sfida di campionato di sabato a San Siro che ha visto il successo dei rossoneri grazie alla rete di Leao, le due formazioni si sfidano nuovamente giovedì sera negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Competizione diversa e, molto probabilmente, diversi nuovi interpreti: entrambi gli allenatori faranno infatti qualche modifica all’undici titolare.

Per Allegri sarà l’occasione per dare spazio a chi ha giocato di meno, testando così alcuni uomini arrivati durante il mercato estivo e che, seppur per ragioni diverse, non sono riusciti a imporsi e guadagnarsi una maglia da titolare.

  • SOLO MODRIC E RABIOT I TITOLARI DAL MERCATO

    Degli acquisti operati dal Milan la scorsa estate, solo due sono riusciti a guadagnarsi una maglia da titolari fissi: parliamo di Modric e Rabiot. Il discorso potrebbe allargarsi a Alexis Saelemaekers, ma il belga non è da considerarsi un nuovo acquisto, bensì un rientro da fine prestito (alla Roma).

  • SPAZIO A DE WINTER

    Arrivato la scorsa estate dal Genoa per rimpiazzare il partente Thiaw, De Winter ha trovato poco spazio fino a questo momento della stagione: solo 7 presenze in campionato, appena tre da titolare, a una in Coppa Italia. Contro la Lazio con ogni probabilità partirà titolare al posto di Tomori (principale indiziato) o Pavlovic.

  • NOVITÀ A CENTROCAMPO

    A centrocampo dovrebbero trovare spazio, dall’inizio o a gara in corso, due degli acquisti estivi. Molto probabilmente Allegri darà una chance dal primo minuto a Ricci (al posto di uno tra Fofana o Rabiot), mentre a gara in corso dovrebbe mettere minuti nelle gambe anche Jashari, ai box nella prima parte di stagione a causa di un infortunio alla tibia.

  • ESTUPINAN CERCA IL RISCATTO

    Sull’out di sinistra, invece, dovrebbe partire dall’inizio Estupinan: l’ecuadoriano, acquistato per sostituire Theo Hernandez, ha perso il posto nelle ultime gare a favore di Bartesaghi. Contro la Lazio potrebbe avere l’occasione per riscattarsi.

  • ALTRA CHANCE PER NKUNKU

    Chi di chance ne ha avuto di più ma non è comunque riuscito a sfruttarle al meglio è Nkunku. Già titolare nell’ultimo match di campionato, l’attaccante francese dovrebbe partire dall’inizio anche in Coppa Italia. L’x Chelsea è ancora a secco in campionato, mentre in Coppa Italia ha segnato una rete contro il Lecce.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

