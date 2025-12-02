Non solo turnover, contro la Lazio Allegri testa il mercato: occasione per gli acquisti estivi

Lazio e Milan ancora contro. A distanza di pochi giorni dalla sfida di campionato di sabato a San Siro che ha visto il successo dei rossoneri grazie alla rete di Leao, le due formazioni si sfidano nuovamente giovedì sera negli ottavi di finale di Coppa Italia.
Competizione diversa e, molto probabilmente, diversi nuovi interpreti: entrambi gli allenatori faranno infatti qualche modifica all’undici titolare.
Per Allegri sarà l’occasione per dare spazio a chi ha giocato di meno, testando così alcuni uomini arrivati durante il mercato estivo e che, seppur per ragioni diverse, non sono riusciti a imporsi e guadagnarsi una maglia da titolare.