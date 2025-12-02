Non solo turnover, contro la Lazio Allegri testa il mercato: occasione per gli acquisti estivi

Chi di chance ne ha avuto di più ma non è comunque riuscito a sfruttarle al meglio è Nkunku. Già titolare nell’ultimo match di campionato, l’attaccante francese dovrebbe partire dall’inizio anche in Coppa Italia. L’x Chelsea è ancora a secco in campionato, mentre in Coppa Italia ha segnato una rete contro il Lecce.