"Non riescono a correre": perché Lionel Messi e Luis Suarez sono diventati un problema per l'Inter Miami, eliminato dalla CONCACAF Champions Cup

L'Inter Miami eliminato in semifinale dai Vancouver Whitecaps in Champions Cup: il declino fisico di Messi e Suarez è evidente.

Doppia sconfitta, andata e ritorno, per un 5-1 complessivo che non lascia spazio a recriminazioni: l'Inter Miami dice addio alla CONCACAF Champions Cup, travolto in semifinale dai Vancouver Whitecaps. Una sconfitta che ha messo in evidenza le difficoltà strutturali dei rosanero e che ha sottolineato come l'avanzare del tempo sia un fattore che non può essere sottovalutato neanche da campionissimi come Lionel Messi e Luis Suarez, finiti al centro delle critiche dopo l'eliminazione dalla maggior competizione calcistica nordamericana per club.