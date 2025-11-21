Pubblicità
MarseilleGetty
Vittorio Rotondaro

Nizza-Marsiglia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nizza-Marsiglia apre la tredicesima giornata di Ligue 1: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

La Ligue 1 riparte dopo la sosta dedicata alle nazionali col tredicesimo turno: in campo, nel primo match, Nizza e Marsiglia.

Gli uomini di De Zerbi hanno l'opportunità di portarsi - seppur momentaneamente - in testa alla classifica: per riuscirci servirà una vittoria, alla luce dei due punti di svantaggio dal PSG capolista.

Non sarà però semplice prevalere sul terreno di gioco di una squadra che ha collezionato tredici dei suoi diciassette punti tra le mura amiche: l'unico k.o. è quello della prima giornata contro il Tolosa.

In questa pagina tutte le info per rimanere costantemente aggiornati su Nizza-Marsiglia: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

  • NIZZA-MARSIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Nizza-Marsiglia
    • Data: 21 novembre 2025
    • Orario: 20.45
    • Canale TV: Sky Sport Calcio (202)
    • Streaming: Sky Go e NOW
  • FORMAZIONI UFFICIALI NIZZA-MARSIGLIA

    NIZZA (3-4-1-2): Diouf; Mendy, Bah, Peprah Oppong; Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Bard; Diop; Cho, Moffi. All. Haise

    MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Balerdi, Pavard, Emerson Palmieri; Vermeeren, Kondogbia; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi.

  • ORARIO NIZZA-MARSIGLIA

    Nizza-Marsiglia si giocherà venerdì 21 novembre nello scenario dell'Allianz Riviera di Nizza. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

  • DOVE VEDERE NIZZA-MARSIGLIA IN TV

    Nizza-Marsiglia sarà visibile in diretta esclusiva su Sky: il canale di riferimento per assistere al match sarà Sky Sport Calcio (numero 202).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • NIZZA-MARSIGLIA IN DIRETTA STREAMING

    Per gli abbonati Sky è disponibile Sky Go, servizio streaming fruibile su device portatili e senza costi aggiuntivi.

    L'altra opzione è offerta dalla piattaforma NOW: in tal caso bisogna acquistare il 'Pass Sport' proposto sul sito.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL non vi perderete alcun aggiornamento di Nizza-Marsiglia grazie alla diretta dedicata all'incontro.

