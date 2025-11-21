Nizza-Marsiglia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Ligue 1 riparte dopo la sosta dedicata alle nazionali col tredicesimo turno: in campo, nel primo match, Nizza e Marsiglia.

Abbonati a NOW

Gli uomini di De Zerbi hanno l'opportunità di portarsi - seppur momentaneamente - in testa alla classifica: per riuscirci servirà una vittoria, alla luce dei due punti di svantaggio dal PSG capolista.

Non sarà però semplice prevalere sul terreno di gioco di una squadra che ha collezionato tredici dei suoi diciassette punti tra le mura amiche: l'unico k.o. è quello della prima giornata contro il Tolosa.

In questa pagina tutte le info per rimanere costantemente aggiornati su Nizza-Marsiglia: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.