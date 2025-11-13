Tante partite decisive in questa sosta per le Nazionali, soprattutto per quanto riguarda le Nazionali africane che si giocheranno le chance di qualificarsi al Mondiale.

Nella semifinale playoff si affronteranno Nigeria e Gabon, con la vincente che andrà in finale e poi in caso di vittoria parteciperà ai playoff interconfederale con altre 5 squadre degli altri continenti. Appuntamento quindi importante per Ademola Lookman e Victor Osimhen, entrambi ovviamente presenti con la Nigeria.

Di seguito dove vedere Nigeria-Gabon.