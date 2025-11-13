Pubblicità
Andrea Ajello

Nigeria-Gabon, dove vedere i playoff africani per le qualificazioni ai Mondiali: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida ad eliminazione diretta tra Nigeira e Gabon nella semifinale playoff delle qualificazioni africane per il Mondiale: tutte le informazioni sulla partita.

Tante partite decisive in questa sosta per le Nazionali, soprattutto per quanto riguarda le Nazionali africane che si giocheranno le chance di qualificarsi al Mondiale. 

Nella semifinale playoff si affronteranno Nigeria e Gabon, con la vincente che andrà in finale e poi in caso di vittoria parteciperà ai playoff interconfederale con altre 5 squadre degli altri continenti. Appuntamento quindi importante per Ademola Lookman e Victor Osimhen, entrambi ovviamente presenti con la Nigeria. 

Di seguito dove vedere Nigeria-Gabon. 

  • NIGERIA-GABON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Nigeria-Gabon
    • Data: giovedì 13 novembre
    • Orario: 17
    • Canale tv: FIFA+
    • Streaming: FIFA+
  • ORARIO NIGERIA-GABON

    La sfida tra Nigeria e Gabon, valida per la semifinale dei playoff africani, è in programma giovedì 13 novembre con il calcio d'inizio che sarà alle ore 17 italiane. 

    CALCIO IN TV, TUTTA LA PROGRAMMAZIONE.

  • PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA-GABON

    NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Fredrick, Troost-Ekong, Bassey, Onyemaechi; Simon, Ndidi, Lookman; Osimhen, Iwobi, Arokodare.

    GABON (4-3-3): Mbaba; Averlant, Ecuele Manga, Onfia, M’Bemba; Lemina, Kanga, Ndong; Obiang, Aubameyang, Bouanga. 

  • DOVE VEDERE NIGERIA-GABON IN TV

    Ci sarà la possibilità di vedere Nigeria-Gabon in tv: a trasmettere la partita sarà infatti FIFA+, visibile gratis. Per poterla guardare in tv, è necessario essere possessori di una smart tv che presenta tra le app FIFA+. 

  • NIGERIA-GABON IN DIRETTA STREAMING

    Nigeria-Gabon sarà visibile anche in diretta streaming su FIFA+ tramite cellulare, tablet e computer. Basterà accedere all'applicazione e selezionare la partita. 

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile seguire la diretta testuale di Nigeria-Gabon su GOAL con gli aggiornamenti in tempo reale. 

