Niente più scuse: Alexander Isak deve iniziare a dimostrare perché il Liverpool ha speso così tanto per acquistarlo dal Newcastle

Dopo essere stato convocato nella partita persa contro il Manchester City il 9 novembre, Isak era ottimista riguardo alle sue possibilità di giocare un ruolo significativo nelle due partite di qualificazione ai Mondiali della Svezia durante l'ultima pausa internazionale. Tuttavia, è entrato in campo solo nell'ultima mezz'ora della partita persa per 4-1 in Svizzera e il nuovo allenatore Graham Potter ha deciso alla fine di non schierarlo nella partita senza importanza contro la Slovenia martedì, perché temeva che l'attaccante potesse ricevere un cartellino che lo avrebbe escluso dalla semifinale dei play-off contro l'Ucraina a marzo.
Isak è quindi tornato al punto di partenza. Ha chiaramente bisogno di giocare con continuità (e di segnare), ma oggi è impossibile giustificare la sua presenza in campo al posto di Ekitike - che ha segnato il suo primo goal con la Francia la scorsa settimana - in un momento in cui la squadra di Slot sta faticando e non può permettersi di aspettare nessuno in una serie di partite cruciali.
Naturalmente, si potrebbe sostenere che la forma di Ekitike consentirà almeno a Slot di reinserire Isak con calma e, per correttezza nei confronti dell'ex allenatore del Feyenoord, va detto che egli ha sempre insistito sul fatto che il Liverpool avrebbe avuto bisogno di due attaccanti di alto livello in questa stagione per difendere il titolo della Premier League e, allo stesso tempo, cercare di migliorare il risultato della scorsa stagione, quando è arrivato agli ottavi di finale della Champions League.
Slot però ha anche riconosciuto che ha bisogno che "Alex giochi il maggior numero di partite possibile il prima possibile", il che significa che il "difficile" equilibrio non diventerà più facile nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Al contrario, la pressione su Slot affinché Isak torni in forma e torni a segnare è destinata ad aumentare. Il Liverpool non può davvero permettersi di avere un giocatore da 125 milioni di sterline in panchina o, peggio ancora, in tribuna.
È incoraggiante che Isak abbia dichiarato di sentirsi fisicamente pronto a "giocare bene" dopo aver disputato 28 minuti sabato scorso a Ginevra e mantenga un atteggiamento positivo.
"La preparazione non è stata ottimale", ha confessato a Sportbladet. "Ma quando sono in campo non cerco scuse". Ed è giusto così, perché sarebbero comunque inutili. La pazienza sta già finendo con il terzo giocatore più costoso nella storia del calcio. È ora che Isak inizi a dimostrare il suo valore.