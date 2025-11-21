Pubblicità
Mark Doyle

Niente più scuse: Alexander Isak deve iniziare a dimostrare perché il Liverpool ha speso così tanto per acquistarlo dal Newcastle

Alexander Isak è stato tormentato da problemi fisici dopo il trasferimento al Liverpool per la cifra record in Gran Bretagna di 125 milioni di sterline, ma non ci possono più essere scuse: l'attaccante svedese deve iniziare a dimostrare il suo valore alla squadra di Arne Slot.

Dopo la pausa internazionale di ottobre, Arne Slot ha ammesso che non ci potevano più essere scuse per quanto riguardava Alexander Isak. 

"Dal punto di vista fisico, è vicino al livello che dovrebbe avere", ha riconosciuto l'allenatore olandese prima dell'incontro del Liverpool con il Manchester United ad Anfield, "e d'ora in poi potremo giudicarlo in modo equo". Solo tre settimane dopo, però, Slot è tornato a chiedere pazienza per il giocatore più costoso nella storia del calcio britannico. 

"So di aver detto che la sua preparazione precampionato era terminata e che era giunto il momento di vedere a che punto fosse, ma devo ritrattare quelle parole", ha dichiarato il tecnico dei Reds ai giornalisti il 7 novembre. "Perché se fai riabilitazione solo per tre settimane, non torni al livello a cui eri prima".

Isak dovrebbe esserci ora, però. E ne ha davvero bisogno, perché a quasi tre mesi dal suo arrivo ad Anfield, l'attaccante svedese sembra ancora un giocatore che il Liverpool non aveva necessariamente bisogno di ingaggiare, e certamente non per 125 milioni di sterline (163 milioni di dollari).

    IL TRASFERIMENTO A SORPRESA

    Il trasferimento di Isak dal Newcastle al Liverpool è stata la notizia dell'estate, un trasferimento tanto aspro quanto lungo. Tutti avevano un'opinione al riguardo, ma secondo lo svedese non tutti avevano "il quadro completo".

    "Non posso controllare tutto ciò che viene detto o scritto", ha detto Isak in merito alle reazioni al suo trasferimento. "C'è molto da discutere e se ne può parlare a lungo. Ma è stata un'esperienza formativa e sono contento del risultato finale. Sono orgoglioso di essere un giocatore del Liverpool. Non voglio entrare nei dettagli o parlare troppo di quella situazione. È un capitolo chiuso, ma non ho mai avuto alcun problema".

    Sfortunatamente per Isak, il Liverpool e la Svezia, ha avuto invece molti problemi da quando ha forzato il suo trasferimento nel Merseyside.

    PROBLEMI FISICI

    Durante la sua prima intervista con la sua nuova squadra, Isak ha ammesso di non essere del tutto sicuro di quando sarebbe stato fisicamente in grado di debuttare con il Liverpool. "Ho avuto un'estate difficile", ha detto, il che era ovviamente un eufemismo.

    A causa del suo rifiuto di partecipare alle amichevoli pre-stagionali del Newcastle, per non parlare delle prime tre partite di Premier League (una delle quali contro i campioni in carica), Isak è approdato al Liverpool senza aver giocato un solo secondo di calcio per più di tre mesi. La loro "ambizione" comune era che l'attaccante giocasse nella prima partita di Premier League dopo la pausa internazionale di settembre, contro il Burnley, ma anche se ha giocato 18 minuti nella partita per le qualificazioni ai Mondiali della Svezia in Kosovo, Slot ha deciso di non rischiare Isak al Turf Moor.

    "L'abbiamo preso dal Newcastle in una situazione in cui si poteva dire che la sua preparazione precampionato sarebbe iniziata solo allora", ha detto l'olandese ai giornalisti dopo la vittoria per 1-0 del Liverpool il 14 settembre. "Ha bisogno di minuti di allenamento adeguati prima di avere una certa base, figuriamoci per giocare due volte in tre giorni. Quindi, questo è quello che facciamo: cerchiamo di preparare i giocatori per l'inizio della stagione una volta alla settimana, e poi cerchiamo di fare sempre di più prima di entrare nel ritmo di due partite a settimana, in modo che siano pronti per quel programma".

    UN DEBUTTO POSITIVO

    Nonostante abbia adottato un approccio saggiamente cauto con Isak, Slot lo ha schierato nella formazione titolare per la partita d'esordio del Liverpool in Champions League contro l'Atletico Madrid quattro giorni dopo e persino l'allenatore è rimasto sorpreso da quanto sia andata bene.

    "Non mi ha sorpreso la sua qualità, perché la conosciamo bene, ma sono rimasto positivamente sorpreso dalla forma fisica di Alexander durante i suoi 60 minuti", ha detto Slot a TNT Sports. "Ma questo forse ti fa capire che ingaggiare un ventenne proveniente da un altro campionato può essere diverso rispetto a un venticinquenne abituato a giocare in Premier League.

    "Sebbene si sia allenato solo per due settimane, ha alle spalle tantissime partite [ai massimi livelli]. Una delle cose necessarie per competere in Premier League e nelle coppe è la mentalità, la forma fisica e la qualità e oggi abbiamo visto tutto questo".

    Tuttavia, se Slot pensava che Isak avrebbe recuperato più rapidamente del previsto, si sbagliava di grosso.

    "POCO PROFESSIONALE" E "INGENUO"

    Isak ha aperto il suo conto con il Liverpool con un goal nella vittoria in Carabao Cup contro il Southampton il 23 settembre, ma quello rimane anche il suo unico goal stagionale finora, nonostante abbia giocato da titolare in tre partite consecutive di Premier League tra il 27 settembre e il 19 ottobre, tutte perse.

    Il 26enne ha fatto un assist nella sconfitta per 2-1 contro il Chelsea il 4 ottobre, ma si è trattato di un tentativo di controllare la palla per sé stesso piuttosto che di un passaggio intenzionale per il marcatore Cody Gakpo. La triste realtà è che, in netto contrasto con il suo compagno di reparto Hugo Ekitike, che ha iniziato alla grande dopo il suo trasferimento estivo dall'Eintracht Francoforte, Isak sembrava ancora lontano dal ritmo della Premier League. 

    "È stato poco professionale e ingenuo non solo a smettere di giocare, ma anche a sacrificare la sua forma fisica per chiunque avrebbe giocato", ha detto l'ex attaccante del Liverpool Don Hutchison a onlinecasion.com. "Penso che sia stato gestito e consigliato molto male dal suo agente per tutta l'estate, ma alla fine la responsabilità è del giocatore. Ha un contratto con il Newcastle, deve loro forma fisica e professionalità.

    "In un quadro più ampio, se finisci al Liverpool, devi [essere pronto a] partire in quarta. Ora sta cercando di recuperare terreno ed è a causa del suo comportamento".

    "EQUILIBRIO DIFFICILE"

    Considerata la narrativa sempre più negativa che circonda Isak, l'ultima cosa di cui il Liverpool aveva bisogno era che il giocatore più costoso nella storia del club subisse un infortunio. Il problema all'inguine che lo ha costretto a lasciare il campo all'intervallo nella partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte il 22 ottobre era inevitabilmente legato alla sua mancanza di forma fisica, e anche Slot ha ammesso che era una conseguenza del "difficile equilibrio" che i Reds stavano cercando di raggiungere mentre sottoponevano un giocatore a un programma di preparazione precampionato nel bel mezzo della stagione.

    "Quando è arrivato, si era allenato pochissimo, quindi lo si fa progredire passo dopo passo e poi si sente che deve esserci un momento in cui può giocare due volte a settimana", ha detto Slot dopo la vittoria per 5-1 in Germania. "Ma la prima volta che abbiamo provato, ha dovuto lasciare il campo. Molti mi hanno detto che volevano che lo facessi giocare di più, ma dovevamo trovare l'equilibrio e purtroppo oggi quell'equilibrio non ha funzionato per noi. Speriamo per il meglio".

    La speranza ora (ed è davvero una speranza piuttosto che un'aspettativa) è che Isak torni in campo in Premier League sabato nella partita da vincere contro il Nottingham Forest ad Anfield.

    LA PAZIENZA STA FINENDO

    Dopo essere stato convocato nella partita persa contro il Manchester City il 9 novembre, Isak era ottimista riguardo alle sue possibilità di giocare un ruolo significativo nelle due partite di qualificazione ai Mondiali della Svezia durante l'ultima pausa internazionale. Tuttavia, è entrato in campo solo nell'ultima mezz'ora della partita persa per 4-1 in Svizzera e il nuovo allenatore Graham Potter ha deciso alla fine di non schierarlo nella partita senza importanza contro la Slovenia martedì, perché temeva che l'attaccante potesse ricevere un cartellino che lo avrebbe escluso dalla semifinale dei play-off contro l'Ucraina a marzo.

    Isak è quindi tornato al punto di partenza. Ha chiaramente bisogno di giocare con continuità (e di segnare), ma oggi è impossibile giustificare la sua presenza in campo al posto di Ekitike - che ha segnato il suo primo goal con la Francia la scorsa settimana - in un momento in cui la squadra di Slot sta faticando e non può permettersi di aspettare nessuno in una serie di partite cruciali.

    Naturalmente, si potrebbe sostenere che la forma di Ekitike consentirà almeno a Slot di reinserire Isak con calma e, per correttezza nei confronti dell'ex allenatore del Feyenoord, va detto che egli ha sempre insistito sul fatto che il Liverpool avrebbe avuto bisogno di due attaccanti di alto livello in questa stagione per difendere il titolo della Premier League e, allo stesso tempo, cercare di migliorare il risultato della scorsa stagione, quando è arrivato agli ottavi di finale della Champions League.

    Slot però ha anche riconosciuto che ha bisogno che "Alex giochi il maggior numero di partite possibile il prima possibile", il che significa che il "difficile" equilibrio non diventerà più facile nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Al contrario, la pressione su Slot affinché Isak torni in forma e torni a segnare è destinata ad aumentare. Il Liverpool non può davvero permettersi di avere un giocatore da 125 milioni di sterline in panchina o, peggio ancora, in tribuna.

    È incoraggiante che Isak abbia dichiarato di sentirsi fisicamente pronto a "giocare bene" dopo aver disputato 28 minuti sabato scorso a Ginevra e mantenga un atteggiamento positivo.

    "La preparazione non è stata ottimale", ha confessato a Sportbladet. "Ma quando sono in campo non cerco scuse". Ed è giusto così, perché sarebbero comunque inutili. La pazienza sta già finendo con il terzo giocatore più costoso nella storia del calcio. È ora che Isak inizi a dimostrare il suo valore.

