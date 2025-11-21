Niente più scuse: Alexander Isak deve iniziare a dimostrare perché il Liverpool ha speso così tanto per acquistarlo dal Newcastle

Dopo la pausa internazionale di ottobre, Arne Slot ha ammesso che non ci potevano più essere scuse per quanto riguardava Alexander Isak.

"Dal punto di vista fisico, è vicino al livello che dovrebbe avere", ha riconosciuto l'allenatore olandese prima dell'incontro del Liverpool con il Manchester United ad Anfield, "e d'ora in poi potremo giudicarlo in modo equo". Solo tre settimane dopo, però, Slot è tornato a chiedere pazienza per il giocatore più costoso nella storia del calcio britannico.

"So di aver detto che la sua preparazione precampionato era terminata e che era giunto il momento di vedere a che punto fosse, ma devo ritrattare quelle parole", ha dichiarato il tecnico dei Reds ai giornalisti il 7 novembre. "Perché se fai riabilitazione solo per tre settimane, non torni al livello a cui eri prima".

Isak dovrebbe esserci ora, però. E ne ha davvero bisogno, perché a quasi tre mesi dal suo arrivo ad Anfield, l'attaccante svedese sembra ancora un giocatore che il Liverpool non aveva necessariamente bisogno di ingaggiare, e certamente non per 125 milioni di sterline (163 milioni di dollari).