Nicolò Savona brilla in Premier, è diventato un idolo. Tornerà alla Juventus? Niente da fare

Come mettersi in mostra nei primi mesi? Segnando le prime reti in Premier League alle due squadre notoriamente più importanti nella storia d'Inghilterra. Sarebbe riduttivo, però, ridurre l'esplosione di Nicolò Savona ai goal contro Liverpool e Manchester United, nonostante abbiano contribuito a quattro punti finiti nella classifica del Nottingham Forest.

Savona è diventato un idolo del team biancorosso in poche settimane, instancabile sulla fascia destra e capace di inserirsi perfettamente in situazioni di contropiede e mischia che di fatto hanno portato alle reti contro Manchester United prima e Liverpool poi. Se il match contro i Red Devils era terminato in parità, quello contro i Gunners del 22 novembre ha regalato un secco 3-0 che aumenta la crisi dei Reds e permette al team di Savona di lasciare la zona retrocessione.

Già rimpianto dai tifosi della Juventus, società che lo ha ceduto al Nottingham la scorsa estate, Savona non farà però ritorno in bianconero nel 2026: la formula con cui le due squadre hanno trovato l'accordo è stata infatti di una cessione definitiva.