Nico Paz Real Madrid NapoliGetty Images
Francesco Schirru

Nico Paz lascia il Como a gennaio? Il Real Madrid pronto a riportarlo in Spagna, come funziona la clausola

Il Real Madrid ha ancora la possibilità di sfruttare la recompra per Nico Paz e avrebbe già comunicato l'intenzione di esercitarla: ma può farlo a gennaio?

L'esaltante periodo di Nico Paz a Como sta per concludersi? Secondo l'esperto di mercato Gaston Edul, sì: via social, infatti, il giornalista evidenzia come il Real Madrid abbia già comunicato l'intenzione di riportare il giovane argentino nella Liga già a gennaio, così da metterlo subito agli ordini di Xabi Alonso in vista della seconda, fondamentale, parte di stagione.

Nonostante non abbia esercitato la recompra la scorsa estate, il Real Madrid ha ancora tempo per riacquistare Nico Paz, uno dei migliori giocatori della Serie A con la maglia del Como, in rete anche nel 12esimo turno in cui i lariani ha surclassato il Torino per 5-1.

21 anni, Nico Paz è uno dei trascinatori della squadra di Fabregas, ma le sue notevoli prestazioni sembrano da tempo presagire uno scontato ritorno al Real Madrid. 

Ora, quel ritorno, sembra essersi improvvisamente avvicinato. Ma è davvero possibile già a gennaio?

  • I MILIONI PER RIAVERE NICO

    La cifra con cui può riportare Nico Paz nella capitale è decisamente risicata, considerando il talento del giocatore a quanto mostrato da quando è sbarcato al Como.

    Da contratto, infatti, il Real Madrid può riavere Nico nel 2006 pagando appena 9 milioni di euro. Il valore del calciatore è schizzato alle stelle nell'ultimo periodo, tanto che qualora non fosse già 'promesso sposo' dei Blancos, il Como potrebbe cederlo per oltre 60-70 milioni.

    Invece, per una cifra largamente inferiore, potrebbe presto tornare al Real Madrid per rappresentare una nuova arma nelle mani di Xabi Alonso.

  • COME FUNZIONA LA CLAUSOLA DI NICO PAZ

    Ma il Real Madrid può strappare Nico Paz al Como già a gennaio?

    Secondo quanto riporta Fabrizio Romano le clausole presenti nel contratto dell'argentino sono valide solo per le sessioni estive. Ed il Como non ha nessuna intenzione di perdere il suo talento a stagione in corso.

    Nico Paz dunque tornerà molto probabilmente a Madrid, ma solo in estate, quando al Real Madrid basterà pagare la clausola da 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2026.

  • NICO TOP IN SERIE A

    Se nella prima annata di Serie A, Nico Paz si era messo messo in mostra come miglior giovane del campionato, nell'attuale il classe 2004 ha ulterioremente alzato l'asticella delle sue prestazioni.

    Nelle prime dodici giornate di Serie A, infatti, Nico ha già segnato cinque goal e fornito quattro assist, che lo rendono capolista in entrambe le classifiche (ma non da solo) dei migliori cannonieri e dei giocatori con più passaggi decisivi.

    Con dati del genere ad appena ventuno anni, il Real Madrid non vuole lasciarlo lontano da Madrid ancora a lungo. Xabi Alonso, del resto, avrebbe voluto il giocatore già ai tempi del Bayer Leverkusen ed ora sembra essere a un passo dall'allenarlo.

  • I DUBBI DEI TIFOSI

    La notizia riguardante Nico Paz al Real Madrid sta facendo parlare i tifosi dei Blancos, con grossi dubbi sulla scelta di Florentino Perez e Xabi Alonso.

    Un ritorno di Nico, infatti, sarebbe sensato qualora giocasse subito titolare, ma con l'attuale undici del Real Madrid appare difficile: per questo i fans vorrebbero vedere Paz al Como almeno fino all'estate o al 2027, così che possa continuare a crescere per poi tornare in Spagna ed essere imprescindibile.

    Che il Real Madrid stia pensando a una cessione remunerativa a gennaio? Si tratta di una possibilità da da escludere.

