Nico Paz lascia il Como a gennaio? Il Real Madrid pronto a riportarlo in Spagna, come funziona la clausola

L'esaltante periodo di Nico Paz a Como sta per concludersi? Secondo l'esperto di mercato Gaston Edul, sì: via social, infatti, il giornalista evidenzia come il Real Madrid abbia già comunicato l'intenzione di riportare il giovane argentino nella Liga già a gennaio, così da metterlo subito agli ordini di Xabi Alonso in vista della seconda, fondamentale, parte di stagione.
Nonostante non abbia esercitato la recompra la scorsa estate, il Real Madrid ha ancora tempo per riacquistare Nico Paz, uno dei migliori giocatori della Serie A con la maglia del Como, in rete anche nel 12esimo turno in cui i lariani ha surclassato il Torino per 5-1.
21 anni, Nico Paz è uno dei trascinatori della squadra di Fabregas, ma le sue notevoli prestazioni sembrano da tempo presagire uno scontato ritorno al Real Madrid.
Ora, quel ritorno, sembra essersi improvvisamente avvicinato. Ma è davvero possibile già a gennaio?