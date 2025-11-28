Nico Paz al top in Europa per somma di goal e assist: in Serie A nessuno come lui

Intervistato da 'Sky Sport' dopo aver ricevuto il premio di migliore in campo di Como-Sassuolo, Nico Paz ha sottolineato la priorità ai risultati collettivi più che ai numeri individuali.

"Provo a fare goal e assist sempre per aiutare la squadra, sono felice di poter dare una mano. Dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta".

"Alberto (Moreno, n.d.r.) ha grande esperienza e quando gioca dimostra di essere uno dei migliori, sono contento di giocare con lui".

"Ho fiducia per come gioca la squadra, per il tifo della gente: questo mi consente di fare del mio meglio".