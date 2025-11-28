Pubblicità
Nico Paz al top in Europa per somma di goal e assist: in Serie A nessuno come lui

Nico Paz si conferma in vetta alle classifiche di rendimento: doppia cifra per somma di goal e assist in Serie A, in Europa solo un giocatore ha fatto meglio.

In questo Como formato Europa c'è una stella a brillare più delle altre all'interno del firmamento lariano: quella di Nico Paz, protagonista assoluto con numeri da campione affermato.

A parlare per l'argentino sono i freddi numeri, che lo collocano in cima alle classifiche di rendimento della Serie A: contro il Sassuolo ha raggiunto la doppia cifra per quanto riguarda la somma di goal e assist messi a referto.

Dato al top anche per ciò che concerne il contesto europeo: ennesima conferma per un giocatore destinato a grandissimi palcoscenici in un futuro neanche troppo lontano.

  • DOPPIA CIFRA

    Nico Paz al primo posto della classifica dei marcatori del campionato a quota 5 reti, in coabitazione con Calhanoglu, Pulisic e Orsolini: la musica cambia in relazione agli assist, dove il classe 2004 guarda tutti dall'alto verso il basso.

    Anche in questo caso sono 5 i passaggi decisivi per il compagni: non serve un esperto di aritmetica per capire che il totale fa 10 (come il suo numero di maglia), ovvero doppia cifra che al momento è un'esclusiva di Nico Paz nel panorama nostrano.

  • SECONDO IN EUROPA

    Secondo quanto riportato da 'Opta', Nico Paz è uno dei due giocatori capaci di raggiungere la doppia cifra in questa speciale classifica: l'altro è Olise del Bayern Monaco.

    Dato migliore per il francese, capace di siglare 6 reti e altrettanti assist in Bundesliga: a suo vantaggio, però, l'incredibile prolificità di una squadra capace di realizzare 41 goal in appena 11 partite. L'incidenza di Olise sui risultati bavaresi, insomma, è certamente inferiore rispetto a quella che Nico Paz sta avendo in casa Como.

  • "CONTINUARE COSÌ"

    Intervistato da 'Sky Sport' dopo aver ricevuto il premio di migliore in campo di Como-Sassuolo, Nico Paz ha sottolineato la priorità ai risultati collettivi più che ai numeri individuali.

    "Provo a fare goal e assist sempre per aiutare la squadra, sono felice di poter dare una mano. Dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta".

    "Alberto (Moreno, n.d.r.) ha grande esperienza e quando gioca dimostra di essere uno dei migliori, sono contento di giocare con lui".

    "Ho fiducia per come gioca la squadra, per il tifo della gente: questo mi consente di fare del mio meglio".

  • IL REAL MADRID NEL FUTURO

    A meno di colpi di scena, questa sarà l'ultima stagione di Nico Paz in Italia: nel futuro dell'argentino ci sarà con ogni probabilità quel Real Madrid che un anno fa lo aveva ceduto a titolo definitivo.

    I 'Blancos' dovrebbero esercitare il diritto di riacquisto fissato a 12 milioni, cifra irrisoria rispetto al reale valore di un ragazzo che sta già facendo parlare di sé per imprese fuori dal comune.

    Il tutto con buona pace delle pretendenti e in particolare del Tottenham, arrivato a offrire in estate la bellezza di 70 milioni: proposta rispedita al mittente dal Como, sotto la 'supervisione' dei 'Blancos' che si preparano a riaccoglierlo tra poco meno di un anno.

