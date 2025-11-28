Nico Paz al top in Europa per somma di goal e assist: in Serie A nessuno come lui

In questo Como formato Europa c'è una stella a brillare più delle altre all'interno del firmamento lariano: quella di Nico Paz, protagonista assoluto con numeri da campione affermato.
A parlare per l'argentino sono i freddi numeri, che lo collocano in cima alle classifiche di rendimento della Serie A: contro il Sassuolo ha raggiunto la doppia cifra per quanto riguarda la somma di goal e assist messi a referto.
Dato al top anche per ciò che concerne il contesto europeo: ennesima conferma per un giocatore destinato a grandissimi palcoscenici in un futuro neanche troppo lontano.