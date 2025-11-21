Il centrocampista, conosciuto semplicemente come Nico dai compagni di squadra – nonostante in rosa ci sia un omonimo, Nico O’Reilly – aveva subito dato l’impressione di un colpo importante quando arrivò dal Porto per oltre 50 milioni di euro nell’ultimo giorno di calciomercato invernale.
Figlio d'arte dell'ex giocatore del Deportivo La Coruña Fran e prodotto del vivaio del Barcellona, Gonzalez era considerato il sostituto ideale per Rodri, quest'ultimo alle prese con il recupero dovuto all'infortunio al legamento crociato.
Guardiola non lo aveva nascosto, definendo il nuovo “Mini-Rodri” dopo un debutto straordinario in Premier League contro il Newcastle, nel quale dominò il centrocampo nella netta vittoria per 4-0. Da allora non è stata una strada completamente lineare, ma negli ultimi mesi Gonzalez è diventato uno dei giocatori più importanti del City.