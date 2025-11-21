Lo scorso anno Gonzalez era rimasto dietro a Kovacic, Gundogan e, occasionalmente, anche a Bernardo Silva e De Bruyne nel ruolo di centrocampista centrale. Quest’anno, invece, è ormai solo dietro a Rodri, che ha disputato l’ultima partita da titolare il 5 ottobre e che ha giocato 60 minuti o più solo in cinque occasioni stagionali.

“Al momento, la prima opzione quando Rodri non può giocare è Nico Gonzalez”, ha dichiarato Guardiola prima della partita del City contro il Bournemouth all’inizio di questo mese. Gonzalez ha poi dominato l’incontro, giocando un ruolo chiave in entrambi i goal di Haaland grazie alla sua capacità di verticalizzare con precisione.

Il centrocampista ha impressionato anche nella vittoria per 2-0 sul Everton in ottobre e nel successo in Coppa di Lega contro lo Swansea City, superando un errore che aveva portato gli avversari in vantaggio e guidando la rimonta della squadra.

“Ora è fondamentale per noi”, ha aggiunto Guardiola dopo la vittoria nel Sud del Galles. “È così giovane, una persona splendida. Sono davvero soddisfatto perché questi tipi di giocatori, incredibilmente allenabili, meritano il meglio.”