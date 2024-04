Neymar tornerà al Santos nel 2025: "Lo ha confessato ai giocatori della rosa"

Attualmente in Brasile, Neymar ha incontrato i giocatori del Peixe: a loro ha rivelato la propria volontà in vista del prossimo anno.

Neymar e il calcio, attualmente, sono come due rette parallele che non si possono toccare: il campione brasiliano è ai box da mesi per infortunio, con l'Al Hilal che in ogni caso sta dominando il campionato saudita.

Ma mentre il presente di Neymar è in Arabia, il futuro apparentemente è già stato deciso: sarà di nuovo al Santos, il club in cui l'ex giocatore di PSG e Barcellona si è messo in mostra agli esordi prima di arrivare in Europa.

Una decisione che, a quanto pare, Neymar ha già preso. E che il giocatore avrebbe già comunicato agli attuali componenti della rosa del Santos.