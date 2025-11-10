Pubblicità
Pubblicità
Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gill Clark

Le difficoltà di Neymar con il Santos: la stella brasiliana riuscirà ad essere convocato per il Mondiale?

La superstar brasiliana Neymar è stata pesantemente criticata per la sua ultima prestazione con il Santos nella sconfitta per 3-2 contro il Flamengo.

Pubblicità

Neymar non sta  vivendo un periodo felice in patria con il Santos, così come lo stesso club, in piena lotta per salvarsi. La stella brasiliana, tra problemi fisici e ritardo di condizione non ha potuto dare un grande contributo alla sua squadra. 

Il quotidiano spagnolo Diario AS ha definito l'ex stella del Barcellona e del PSG "lento" e "una vergogna" e ha avvertito che dovrà lottare duramente per entrare nella rosa definitiva di Carlo Ancelotti per i Mondiali del prossimo anno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

  • NEYMAR TORNA DOPO DUE MESI

    Neymar è tornato domenica nella formazione titolare del Santos, squadra in difficoltà, ma non è riuscito a impressionare, dato che il 33enne e la sua squadra hanno subito una sconfitta per 3-2 al Maracanã. La partita è stata la prima da titolare per Neymar dopo due mesi e dopo la partita è stato oggetto di critiche da parte di AS: "Al suo ritorno in campo, il brasiliano è apparso lento e privo di ritmo, ostacolando persino il gioco di alcuni compagni di squadra. Ha anche protestato contro la sua sostituzione. Se non ritroverà presto la forma, sarà difficile per lui indossare nuovamente la maglia della nazionale brasiliana nei prossimi Mondiali", si legge nel reportage del quotidiano spagnolo.

    "L'ex giocatore del PSG è rimasto fuori gioco per quasi due mesi con il Santos a causa di un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano da sette partite. È tornato brevemente in campo nel pareggio contro il Fortaleza, prima di saltare un'altra partita. Questa lunga assenza si è riflessa nella sua prestazione contro il Flamengo. Ciononostante, ha mostrato sprazzi della sua qualità con un calcio di punizione pericoloso e un colpo di testa che ha quasi portato al goal del pareggio".

    • Pubblicità
  • Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    SANTOS IN LOTTA RETROCESSIONE

    Neymar è stato sostituito verso la fine della partita e sembrava furioso per essere stato tolto dal campo. Il brasiliano si è rifiutato di guardare la fine della partita, mentre il Santos subiva un'altra pesante sconfitta. La squadra di Neymar rimane nella zona retrocessione dopo 32 partite giocate e ora è a due punti dalla salvezza. Secondo ESPN, Neymar ha intenzione di lasciare il club alla fine della stagione se il Santos retrocederà ed è stato accostato all'Inter Miami, per ricongiungersi con l'ex compagno di squadra Lionel Messi. Il presidente del Santos Marcelo Teixeira ha dichiarato in precedenza di volere che Neymar resti, ma ha anche avvertito che ci sono dei limiti finanziari quando si tratta di negoziare un nuovo contratto con il club.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA PROTESTA DI NEYMAR

    Neymar ha avuto parole dure per l'arbitraggio dopo l'ultima sconfitta del Santos. Ha dichiarato a Globo: "L'arbitro è pessimo. Oltre ad essere pessimo, con tutto il rispetto, è arrogante. È questa la parola giusta. Ogni volta che vanno negli spogliatoi dicono che è il capitano a poter parlare. Quando andiamo a parlare, lui ci volta le spalle e scappa via. Quando gli parlo, mi minaccia. È complicato. Ho ricevuto un cartellino giallo perché mi ha minacciato. Mi ha detto: 'Se ti avvicini, ti do un cartellino giallo'. Io ho risposto: 'Non posso parlarti?'".

  • NEYMAR AL MONDIALE?

    Neymar è tornato al Santos dopo un periodo tormentato dagli infortuni in Arabia Saudita e sperava di ritrovare la forma e la condizione fisica con la sua ex squadra, con l'obiettivo di assicurarsi un posto nella rosa del Brasile per i Mondiali del 2026. Tuttavia, è stato nuovamente escluso dall'ultima lista di Ancelotti, con il ct brasiliano che ha ammesso di essere "vicino" alla decisione definitiva sulla rosa per il torneo. Ancelotti ha anche chiarito che Neymar potrebbe dover cambiare posizione per ritrovare la sua forma migliore. Il 66enne ha detto ai giornalisti: "Penso che debba giocare più al centro, non come ala, perché nel calcio di oggi le ali sono giocatori che devono aiutare anche in difesa. Quando giochi un po' più al centro, il lavoro difensivo è molto meno rispetto a quando giochi come ala. E penso anche che un giocatore di grande talento, più vicino alla porta, abbia più opportunità di segnare". 

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Brazil v Venezuela - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ADESSO LA CAPOLISTA

    Neymar e il Santos continueranno la loro lotta per evitare la retrocessione nel fine settimana, ma dovranno affrontare un altro difficile impegno contro l'attuale capolista Palmeiras. Nel frattempo, il Brasile continuerà senza Neymar durante la pausa internazionale, quando affronterà il Senegal e la Tunisia in amichevoli internazionali.