Le difficoltà di Neymar con il Santos: la stella brasiliana riuscirà ad essere convocato per il Mondiale?

Neymar è tornato domenica nella formazione titolare del Santos, squadra in difficoltà, ma non è riuscito a impressionare, dato che il 33enne e la sua squadra hanno subito una sconfitta per 3-2 al Maracanã. La partita è stata la prima da titolare per Neymar dopo due mesi e dopo la partita è stato oggetto di critiche da parte di AS: "Al suo ritorno in campo, il brasiliano è apparso lento e privo di ritmo, ostacolando persino il gioco di alcuni compagni di squadra. Ha anche protestato contro la sua sostituzione. Se non ritroverà presto la forma, sarà difficile per lui indossare nuovamente la maglia della nazionale brasiliana nei prossimi Mondiali", si legge nel reportage del quotidiano spagnolo.

"L'ex giocatore del PSG è rimasto fuori gioco per quasi due mesi con il Santos a causa di un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano da sette partite. È tornato brevemente in campo nel pareggio contro il Fortaleza, prima di saltare un'altra partita. Questa lunga assenza si è riflessa nella sua prestazione contro il Flamengo. Ciononostante, ha mostrato sprazzi della sua qualità con un calcio di punizione pericoloso e un colpo di testa che ha quasi portato al goal del pareggio".