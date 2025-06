Cosa farà Neymar? Il brasiliano sta esaurendo le opzioni per il suo futuro dopo la disastrosa seconda esperienza al Santos

L'ex Barcellona sta affrontando un futuro incerto dopo aver fallito nel rilanciare la sua carriera nel club della sua infanzia.

"Mi sembra di tornare indietro nel tempo" ha dichiarato Neymar quando ha confermato il suo ritorno al Santos alla fine di gennaio. "Sono passati quasi 12 anni da quando ho lasciato il club più famoso del mondo e mi sembra ieri. I miei sentimenti per il club e i tifosi non sono mai cambiati".

L'ex stella del Barcellona e del Paris Saint-Germain ha aggiunto: "Ora ho bisogno di giocare di nuovo. E solo un club come il Santos può darmi l'amore di cui ho bisogno per prepararmi alle sfide dei prossimi anni". Parole sincere, ma la verità è che Neymar non aveva altro posto dove andare dopo aver risolto consensualmente il contratto con l'Al-Hilal.

Gli infortuni hanno oscurato la fine della carriera di Neymar al PSG e le condizioni fisiche del brasiliano sono ulteriormente peggiorate in Arabia Saudita, dove ha collezionato solo sette presenze con l'Al-Hilal in una stagione e mezza. Il Santos ha lanciato un'ancora di salvezza a Neymar dopo che aveva toccato il fondo, un'ultima possibilità per dimostrare ai suoi critici che ha ancora qualcosa da offrire ai massimi livelli.

Naturalmente, alla Vila Belmiro è stato steso il tappeto rosso, con migliaia di tifosi accorsi per dare il bentornato al loro "principe" in una cerimonia sfarzosa con cantanti locali e uno spettacolo pirotecnico stravagante. Neymar ha anche ricevuto la maglia numero 10 di Pelé, che ha definito un "onore", prima di dire alla folla: "Sono molto felice. Abbiamo vissuto grandi momenti qui. C'è ancora molto che può arrivare. Non mi mancherà l'audacia".

Ha sicuramente mantenuto fede a quella dichiarazione finale, ma in realtà Neymar non è stato in campo abbastanza a lungo da avere un impatto significativo sul Santos in questa stagione. Tornare indietro nel tempo si è rivelato un compito impossibile per il 33enne, e non è chiaro cosa lo aspetta ora che si appresta a diventare un giocatore svincolato.