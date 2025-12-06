Neymar ai Mondiali? Ancelotti non chiude, ma lancia un avvertimento: “Non ho debiti con nessuno”

All'inizio di questa settimana, Ancelotti ha avvertito Neymar e Vinicius Junior, che ultimamente ha lottato con gli infortuni, che devono essere al "100%" per entrare nella rosa del Brasile per i Mondiali.
"Ci sono molti giocatori molto bravi, devo scegliere quelli che sono al 100%. Non si tratta solo di Neymar, potrebbe essere anche Vinicius. Se Vinicius è al 90%, chiamerò un altro giocatore che è al 100%, perché è una squadra di un livello molto alto, soprattutto in attacco. Davanti abbiamo davvero molti giocatori bravi".
Dopo che il sorteggio dei Mondiali 2026, ad Ancelotti è stato chiesto ancora una volta quali fossero le possibilità di Neymar di partecipare al torneo.
"Se parliamo di Neymar, dobbiamo parlare anche degli altri giocatori. Dobbiamo pensare al Brasile, che può essere con Neymar o senza Neymar, con altri giocatori o senza altri giocatori. La lista definitiva la faremo dopo marzo. Capisco molto bene che siano molto interessati a Neymar, ma voglio chiarire che siamo a dicembre, i Mondiali sono a giugno e io sceglierò la squadra che andrà ai Mondiali a maggio. Se Neymar meriterà di esserci, se starà bene e se sarà migliore di altri, in quel caso giocherà ai Mondiali e basta. Non ho debiti con nessuno".