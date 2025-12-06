Neymar ai Mondiali? Ancelotti non chiude, ma lancia un avvertimento: “Non ho debiti con nessuno”

Neymar è stato un'icona della Nazionale negli ultimi dieci anni circa. È stato il portabandiera ai Mondiali che il Brasile ha giocato in casa nel 2014, quando sono è stato eliminato in semifinale da una Germania inarrestabile, ma è stato anche decisivo nella corsa alla medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Rio 2016. L'ex stella del Barcellona allora era uno dei migliori giocatori al mondo, ma ora ha 33 anni e sta lottando con la forma fisica e gli infortuni che hanno caratterizzato questo suo periodo al Santos, anche se è tornato a fare bene in questo finale di stagione nel quale sta aiutando la sua squadra ad evitare la retrocessione. L'ex fuoriclasse del Milan Cafu ha spiegato che Neymar non è più il giocatore di una volta.

Ha dichiarato a BBC Sport: "Per 15 anni, Neymar è stato la stella indiscussa del Brasile, portando sulle spalle enormi aspettative e responsabilità. Ma nessuno vince la Coppa del Mondo da solo. È difficile riporre tutte le nostre speranze in lui in questo momento, perché fatica persino a giocare tre partite di fila".

Nonostante ciò, Ronaldo, vincitore dei Mondiali nel 2002, ha piena fiducia nell'attaccante. "È un giocatore fondamentale per il Brasile, non c'è nessun altro come Neymar. È esagerato da parte di una minoranza credere che stia trascurando il suo recupero fisico. Chiunque abbia giocato a calcio sa perfettamente quanto sia difficile tornare dopo un infortunio e ritrovare il ritmo e la fiducia. È sulla strada giusta".