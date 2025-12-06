Pubblicità
Neymar Ancelotti
Richard Mills

Neymar ai Mondiali? Ancelotti non chiude, ma lancia un avvertimento: “Non ho debiti con nessuno”

Neymar è tornato a segnare con costanza e in Brasile ha ripreso vigore il dibattito sulla sua presenza o meno ai Mondiali: “Porterò solo chi è al 100%”.

Parlando della squadra che porterà ai Mondiali, Carlo Ancelotti ha detto di non “dovere” niente a nessuno.

Questa la risposta del commissario tecnico del Brasile all’ennesima domanda sulle possibilità per Neymar di prendere parte al torneo.

La stella del Santos non è mai stato convocato dall’allenatore italiano a causa dei tanti problemi fisici con i quali ha dovuto fare i conti, ma nelle ultime uscite ha fatto benissimo, con tanto di tripletta sul campo della Juventude, e la cosa ha fatto sì che l’argomento tornasse ad essere di grande attualità.

  • "PER QUINDICI ANNI LA STELLA INDISCUSSA"

    Neymar è stato un'icona della Nazionale negli ultimi dieci anni circa. È stato il portabandiera ai Mondiali che il Brasile ha giocato in casa nel 2014, quando sono è stato eliminato in semifinale da una Germania inarrestabile, ma è stato anche decisivo nella corsa alla medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Rio 2016. L'ex stella del Barcellona allora era uno dei migliori giocatori al mondo, ma ora ha 33 anni e sta lottando con la forma fisica e gli infortuni che hanno caratterizzato questo suo periodo al Santos, anche se è tornato a fare bene in questo finale di stagione nel quale sta aiutando la sua squadra ad evitare la retrocessione. L'ex fuoriclasse del Milan Cafu ha spiegato che Neymar non è più il giocatore di una volta.

    Ha dichiarato a BBC Sport: "Per 15 anni, Neymar è stato la stella indiscussa del Brasile, portando sulle spalle enormi aspettative e responsabilità. Ma nessuno vince la Coppa del Mondo da solo. È difficile riporre tutte le nostre speranze in lui in questo momento, perché fatica persino a giocare tre partite di fila".

    Nonostante ciò, Ronaldo, vincitore dei Mondiali nel 2002, ha piena fiducia nell'attaccante. "È un giocatore fondamentale per il Brasile, non c'è nessun altro come Neymar. È esagerato da parte di una minoranza credere che stia trascurando il suo recupero fisico. Chiunque abbia giocato a calcio sa perfettamente quanto sia difficile tornare dopo un infortunio e ritrovare il ritmo e la fiducia. È sulla strada giusta".

  FBL-BRA-TUN-FRIENDLY

    ANCELOTTI LANCIA UN AVVERTIMENTO

    All'inizio di questa settimana, Ancelotti ha avvertito Neymar e Vinicius Junior, che ultimamente ha lottato con gli infortuni, che devono essere al "100%" per entrare nella rosa del Brasile per i Mondiali.

    "Ci sono molti giocatori molto bravi, devo scegliere quelli che sono al 100%. Non si tratta solo di Neymar, potrebbe essere anche Vinicius. Se Vinicius è al 90%, chiamerò un altro giocatore che è al 100%, perché è una squadra di un livello molto alto, soprattutto in attacco. Davanti abbiamo davvero molti giocatori bravi".

    Dopo che il sorteggio dei Mondiali 2026, ad Ancelotti è stato chiesto ancora una volta quali fossero le possibilità di Neymar di partecipare al torneo.

    "Se parliamo di Neymar, dobbiamo parlare anche degli altri giocatori. Dobbiamo pensare al Brasile, che può essere con Neymar o senza Neymar, con altri giocatori o senza altri giocatori. La lista definitiva la faremo dopo marzo. Capisco molto bene che siano molto interessati a Neymar, ma voglio chiarire che siamo a dicembre, i Mondiali sono a giugno e io sceglierò la squadra che andrà ai Mondiali a maggio. Se Neymar meriterà di esserci, se starà bene e se sarà migliore di altri, in quel caso giocherà ai Mondiali e basta. Non ho debiti con nessuno".

  • "I GIOCATORI DEVONO VOLER VINCERE"

    Ad Ancelotti è stato anche chiesto quali dei suoi giocatori potrebbero trascinare il Brasile ai Mondiali. La Nazionale è ricca di giocatori di qualità come Vinicius, Rodrygo, Estevao, Raphinha e altri ancora. Nonostante tutto questo talento, l'ex allenatore del Real Madrid non ha svelato molto.

    "Potrei fare una lista di giocatori che potrebbero essere protagonisti ai Mondiali. Forse ora non abbiamo un giocatore di riferimento in questo senso, ma ne avremo molti. Posso fare una lista, abbiamo uno dei migliori portieri al mondo, alcuni dei migliori difensori, i migliori centrocampisti e alcuni giocatori in attacco. Ho detto che non voglio giocatori che vogliono essere i migliori al mondo, voglio giocatori che vogliono vincere la Coppa. L'importante non è avere punti di riferimento, ma avere giocatori che vogliono vincere".

  Neymar Santos 2025

    UN FUTURO DA SCRIVERE

    A fine stagione, Neymar dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico artroscopico per curare un infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Per ora sta cercando di lottare per mantenere il Santos nella massima serie brasiliana, visto che la squadra attualmente è appena fuori dalla zona retrocessione a una partita dalla fine del torneo. Di fatto non sa cosa lo aspetta nel 2026, dato che il suo contratto scadrà tra poche settimane.

    Nei giorni scorsi ha dichiarato ad Amazon Prime: "Onestamente non lo so. Prima voglio finire questa stagione e poi ci penserò. Il Santos viene sempre al primo posto. Sono molto felice per i goal e per aver aiutato la squadra. Manca una partita e dobbiamo dare il massimo di nuovo al Vila. Do sempre la priorità alla mia salute, questo è un infortunio gestibile, qualcosa con cui ho a che fare da anni. Sto facendo di tutto per raggiungere il 100%. Segnare i goal oggi mi ha reso davvero felice. Sono sempre stato Neymar in ogni partita, indipendentemente dalla situazione. A volte le cose non vanno come previsto a causa della forma della squadra o degli infortuni, ma io ho sempre dato il massimo. So cosa posso fare in campo e cerco sempre di dare il meglio di me".

