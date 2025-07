Obiettivi sfumati e il possibile addio di Isak: il Newcastle affronta tutti i problemi del mercato in Premier League

Il futuro dell'attaccante è ancora incerto e il Newcastle deve fare i conti con i tanti rifiuti ricevuti.

Come una vacanza all-inclusive deludente, l'estate del Newcastle non è andata secondo i piani. La qualificazione dei Magpies alla Champions League grazie al quinto posto in Premier League avrebbe dovuto preludere a un significativo miglioramento della rosa durante la finestra di mercato ma fino ad ora non è andata così.

Nonostante il sostegno finanziario quasi illimitato del fondo sovrano saudita PIF, diversi obiettivi chiave hanno deciso di trasferirsi altrove e finora è stato completato un solo acquisto importante. A peggiorare le cose, ci sono serie speculazioni sul fuoriclasse Alexander Isak, che è evidentemente insoddisfatto che il club è stato costretto a prendere provvedimenti.

Incapace di assicurarsi i giocatori desiderati e di fronte alla triste realtà che il suo talismano potrebbe lasciare il club prima della chiusura del calciomercato, l'estate di malcontento del Newcastle sembra destinata a peggiorare...