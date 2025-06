Il Fenway Sports Group è sotto esame negli Stati Uniti per un altro controverso scambio nella MLB, mentre i 'Reds' volano alto in Inghilterra.

Le percezioni del Fenway Sports Group (FSG) come gruppo proprietario non potrebbero essere più diverse sulle due sponde dell'Oceano Atlantico: per gli appassionati di calcio si tratta di un conglomerato esperto che ha supervisionato il periodo di maggior successo del Liverpool nell'era moderna; quelli di baseball, invece, non sono così convinti di queste credenziali.

In oltre vent'anni alla guida dei Boston Red Sox, FSG ha conquistato varie partecipazioni ai playoff e persino alcuni campionati, ma il suo lavoro negli ultimi sette anni è stato oggetto di grande riflessione. Ora, il popolo del Massachusetts e del New England è in rivolta.

La comunità calcistica europea è rimasta sconcertata nei giorni scorsi dalla furia dei tifosi dei Red Sox, causata dalla cifra spesa dal Liverpool per assicurarsi Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen: un trasferimento da record, riuscito a far infuriare l'angolo nord-orientale degli Stati Uniti.