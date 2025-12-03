Il Napoli è ai quarti di Coppa Italia dopo anni terribili: ottavi superati per la prima volta dal 2020

Sembra assurdo considerando il nome in questione, ma il Napoli non otteneva la qualificazione ai quarti di Coppa Italia dal 2020, in piena era covid. Nelle ultime edizioni, infatti, la squadra partenopea è sempre stata eliminata nella prima partita del torneo, quella degli ottavi: nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024 ha abbandonato immediatamente la competizione. Nel 2025, però, è riuscita a lasciare il passato alle spalle.
Battendo il Cagliari con il goal del revivido Lucca e i lunghissimi rigori finali (errore di Luvumbo, goal di Buongiorno a concludere la lotteria), infatti, il Napoli ha ottenuto la possibilità di arrivare tra le migliori otto del torneo, in attesa che arrivi la propria avversaria. Avversaria, di fatto, che giungerà solamente il 27 gennaio, quando si giocherà il match tra Fiorentina e Como.
Fino a gennaio 2026, però, il Napoli avrà la possibilità di giocare per quattro competizioni, con la Supercoppa Italiana che andrà ad aggiungersi agli impegni di Coppa Italia (almeno i quarti), Champions (con playoff o ottavi da conquistare per i mesi successivi) e naturalmente Serie A, di cui è la squadra Campione in carica.