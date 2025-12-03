Pubblicità
Buongiorno Napoli Cagliari Coppa ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

Il Napoli è ai quarti di Coppa Italia dopo anni terribili: ottavi superati per la prima volta dal 2020

Battendo il Cagliari ai rigori, il Napoli è finalmente riuscito a superare gli ottavi di Coppa Italia dopo essere stata eliminata in seguito a clamorose sconfitte: ora attende Fiorentina o Como.

Sembra assurdo considerando il nome in questione, ma il Napoli non otteneva la qualificazione ai quarti di Coppa Italia dal 2020, in piena era covid. Nelle ultime edizioni, infatti, la squadra partenopea è sempre stata eliminata nella prima partita del torneo, quella degli ottavi: nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024 ha abbandonato immediatamente la competizione. Nel 2025, però, è riuscita a lasciare il passato alle spalle.

Battendo il Cagliari con il goal del revivido Lucca e i lunghissimi rigori finali (errore di Luvumbo, goal di Buongiorno a concludere la lotteria), infatti, il Napoli ha ottenuto la possibilità di arrivare tra le migliori otto del torneo, in attesa che arrivi la propria avversaria. Avversaria, di fatto, che giungerà solamente il 27 gennaio, quando si giocherà il match tra Fiorentina e Como.

Fino a gennaio 2026, però, il Napoli avrà la possibilità di giocare per quattro competizioni, con la Supercoppa Italiana che andrà ad aggiungersi agli impegni di Coppa Italia (almeno i quarti), Champions (con playoff o ottavi da conquistare per i mesi successivi) e naturalmente Serie A, di cui è la squadra Campione in carica.

  • NAPOLI E OTTAVI DI COPPA ITALIA, UN TABÙ SUPERATO

    Nel corso degli ultimi quattro anni, il Napoli non aveva mai ottenuto il passaggio ai quarti: il primo ostacolo della Coppa Italia è subito risultato insormontabile.

    Il ciclo terribile è cominciato nel 2021, quando il Napoli è stato battuto 5-2 dalla Fiorentina al termine dei tempi supplementari. Un anno più tardi, nell'autunno del 2022, la squadra partenopea è stata clamorosamente buttata fuori dalla Cremonese, riuscita ad avere la meglio al termine dei calcio di rigore.

    Il risultato più sorprendente è stato però quello del 2023, quando il Napoli è caduto per 4-0 in casa contro il Frosinone. 

    Completa il quadro dei mancati accessi ai quarti di Coppa Italia il 2024, anno in cui il Napoli è stato eliminato dalla Lazio di Baroni per 3-1, in questo caso dopo aver superato Modena e Palermo nei turni precedenti, essendo entrato in gioco dai preliminari in virtù del decimo posto nella Serie A 2023/2024.

  • L'ULTIMO NAPOLI AI QUARTI DI FINALE

    Solamente nel 2020/2021 il Napoli era riuscito a superare gli ottavi, arrivando fino alla semifinale. Cinque anni fa, in particolare, la squadra guidata da Gattuso ha avuto modo di giocare il penultimo atto del torneo, venendo però eliminata dall'Atalanta, a sua volta sconfitta nella finalissima contro la Juventus.

    Per ritrovare un Napoli in finale, invece, bisognerà tornare indietro all'annata precedente, con il successo ai rigori contro la Juventus. La squadra partenopea attendeva il trionfo in Coppa Italia dal 2014, dopo aver conquistato il trofeo anche nel 2012.

    Prima delle edizioni 2020, 2014 e 2012, il Napoli non vinceva la Coppa Italia dagli anni di Maradona, ovvero dal 1987.

  • LA LISTA DEI RIGORI FINALI

    NAPOLI

    Politano, goal ✅

    McTominay, goal ✅

    Lang, goal ✅

    Hojlund, goal ✅

    David Neres, parata ❌

    Elmas, goal ✅

    Milinkovic-Savic, goal ✅

    Spinazzola, goal ✅

    Juan Jesus, goal ✅

    Buongiorno, goal ✅

    CAGLIARI

    Obert, goal ✅

    Borrelli, goal ✅

    Prati, goal ✅

    Felici, traversa ❌

    Esposito, goal ✅

    Luperto, goal ✅

    Adopo, goal ✅

    Idrissi, goal ✅

    Di Pardo, goal ✅

    Luvumbo, parata ❌

  • LE PAROLE DI CONTE DOPO LA PARTITA

    "E' stata una serie interminabile, anche l'anno scorso contro il Modena siamo passati ai rigori" le parole di Conte dopo la partita vinta contro il Cagliari.

     Questa è stata molto più dura, perché tutti i calciatori sono stati molto bravi e per i portieri era difficile. Alla fine è passata la squadra che ha meritato di più. Dispiace per il goal sul tocco involontario e fortuito di McTominay. Siamo felici, ci sono state buone risposte da parte di tutti".

    "Sappiamo che non siamo tanti, ma dobbiamo andare avanti e fare di necessità virtù. Sono contento dell'impegno da parte di tutti. C'era grande energia, qualcuno che gioca di meno è calato ma ci stava".

