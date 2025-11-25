Napoli-Qarabag, da quale campionato e nazione viene la squadra ospite? 3.000 km per arrivare in Italia

Qara...chi? Nonostante sia da anni tra le squadre provenienti da est che sta riuscendo a mettersi in mostra nel grande calcio europeo, il Qarabag non è certo un nome noto al grande pubblico del calcio. Per gli appassionati il suo nome dice qualcosa, ma per gli altri è difficile intuire il campionato da cui proviene, la città, la nazione.

Nazione che fa rima con Azerbaigian, lo stato da cui arriva Qarabag: squadra azera, ha dovuto viaggiare oltre 3.000 km per arrivare in Italia e giocare la quinta partita di Champions, di scena alle 21:00 in quel di Napoli (Stadio Maradona).

Confinante con Russia e Iran tra le altre, dunque presente all'estremo oriente dell'Europa, l'Azerbaigian calcistico sta continuando a crescere negli ultimi anni a tal punto che nell'attuale Champions il suo club di punta, per l'appunto il Qarabag, ha ottenuto sette punti, gli stessi Napoli e Juventus messi insieme.