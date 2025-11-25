Pubblicità
Francesco Schirru

Napoli-Qarabag, da quale campionato e nazione viene la squadra ospite? 3.000 km per arrivare in Italia

Il Napoli ospita il Qarabag, un club che si sta mettendo in mostra negli ultimi anni europei ma che non è ancora così conosciuto dal grande pubblico.

Qara...chi? Nonostante sia da anni tra le squadre provenienti da est che sta riuscendo a mettersi in mostra nel grande calcio europeo, il Qarabag non è certo un nome noto al grande pubblico del calcio. Per gli appassionati il suo nome dice qualcosa, ma per gli altri è difficile intuire il campionato da cui proviene, la città, la nazione.

Nazione che fa rima con Azerbaigian, lo stato da cui arriva Qarabag: squadra azera, ha dovuto viaggiare oltre 3.000 km per arrivare in Italia e giocare la quinta partita di Champions, di scena alle 21:00 in quel di Napoli (Stadio Maradona).

Confinante con Russia e Iran tra le altre, dunque presente all'estremo oriente dell'Europa, l'Azerbaigian calcistico sta continuando a crescere negli ultimi anni a tal punto che nell'attuale Champions il suo club di punta, per l'appunto il Qarabag, ha ottenuto sette punti, gli stessi Napoli e Juventus messi insieme.

  • DOVE GIOCA IL QARABAG?

    Qarabag non è una città e di fatto il club azero milita a Baku, la capitale dell'Azerbaigian. 

    In teoria il club arriva proprio dalla regione di Qarabag e in particolare dalla città di Aghdam, ma dallo scoppio della guerra del Nagorno-Qarabag, lungo conflitto tra Armenia e Azerbaigian per il controllo della regione, la squadra milita a Baku.

    Il soprannome dei giocatori del Qarabag è Atlılar, ovvero 'I cavalieri'.

  • DA AGHDAM A BAKU

    Il Qarabag ha giocato nella città natia di Aghdam fino al 1993, ma dopo lo scoppio della guerra si è trasferita a Baku.

    Nell'estate 1993, infatti, Aghdam fu conquistata dalle forze armate armene, portando il Baku a lasciare la città. Tra le tragiche vittime della guerra anche l'ex giocatore, allenatore del club e simbolo della squadra Allahverdi Baghirov.

    Il Qarabag gioca le proprie partite interne nell'impianto denominato Azersun Arena.

  • COSA SIGNIFICA QARABAG?

    Detto che Qarabag è il nome della regione in cui il club giocava originariamente prima della guerra cominciata negli anni '90, pochi anni dopo la fine dell'URSS, il suo nome non ha origini certe.

    In teoria Karabagh sarebbe il 'Giardino nero' (Kara, nero e Bagh, giardino), vista la fitta e scusa vegetazione della regione, mentre per altri il nome deriverebbe da Ktish-Baghk, ovvero uno dei principati che costituivano l'antica provincia armena dell'Artsakh.

    Karabagh è il nome inglese della regione, mentre in azero è proprio Qarabag, come viene conosciuto nel calcio europeo e italiano.

  • IL DOMINIO IN CAMPIONATO

    Il Qarabag ha vinto il campionato proprio nel 1993, per poi rimanere a secco fino al 2014, dunque per vent'anni.

    In questo periodo, in cui ad avere la meglio è stato principalmente il Neftçi Baku, il Qarabag ha ingaggiato Gurban Gurbanov.

    Con una delle leggende del calcio nazionale alla guida della squadra (dal 2008), il Qarabag ha cominciato a vincere il campionato per un totale di undici titoli.

    Gurbanov è ancora l'allenatore della squadra.

