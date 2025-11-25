Pubblicità
Scott McTominay Napoli Qarabag Champions LeagueGetty
Claudio D'Amato

Napoli-Qarabag 2-0, pagelle e tabellino: McTominay dà la scossa, male Hojlund, Neres vivace, Kochalski para di tutto, Addai imprendibile, disastro Jankovic

McTominay sblocca un match complicato dopo il rigore sbagliato da Hojlund, poi provoca l'autogoal di Jankovic che chiude i conti: il Napoli stende il Qarabag e torna a sorridere anche in Europa.

Il Napoli, dopo essere ripartito in campionato, reingrana la marcia anche in Champions.

Qarabag battuto 2-0 dopo aver incocciato contro l'ottimo muro eretto dagli azeri, scardinato da uno Scott McTominay che nel momento di difficoltà - agendo mediano - prende per mano gli azzurri e li porta a 7 punti nella fase campionato.

E pensare che pochi minuti prima, un opaco Hojlund, dal dischetto si era fatto ipnotizzare da un super Kochalski, sbagliando il rigore guadagnato da Di Lorenzo grazie ad un'incursione in area (fallo di Jankovic).

Gli ospiti, che davanti mostrano buone individualità (su tutte uno scatenato Addai), non riescono a pungere dalle parti di Milinkovic-Savic e dopo l'1-0 dello scozzese abbassano completamente la guardia, andando al tappeto quando sempre McTominay - già autore del vantaggio con un colpo di testa ravvicinato dentro l'area al culmine di un batti e ribatti - propizia l'autorete di un disastroso Jankovic inventando una rovesciata (ormai pezzo forte della casa) su cui la deviazione del compagno beffa il numero uno del Qarabag. Nel mezzo, anche un tiro-cross di Neres terminato sulla traversa.

Il Napoli rilancia le proprie ambizioni europee, conferma la ritrovata verve messa in mostra sabato contro l'Atalanta e si prepara all'incrocio Scudetto di Roma col morale dei tempi migliori.

  • PAGELLE NAPOLI

    McTominay (7,5) riscatta con gli interessi un primo tempo in salita sbloccando il risultato e propiziando l'autorete del 2-0, serata negativa per Hojlund (5), Neres dà vivacità all'attacco e sfiora l'eurogoal in rovesciata (7), Lang (6) si accende a sprazzi ma conferma i progressi, Politano (6,5) entra bene. In difesa il migliore è Rrahmani (7), Di Lorenzo (6,5) in crescita di condizione.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6 (64' Politano 6,5), Rrahmani 7, Buongiorno 6,5 (90' Juan Jesus sv); Di Lorenzo 6,5, Lobotka 6, McTominay 7,5, Olivera 6; Neres 7 (90' Vergara sv), Lang 6 (75' Elmas sv); Hojlund 5 (75' Lucca sv). All. Conte.

  • PAGELLE QARABAG

    Rigore parato a parte, Koschalski si rivela un'autentica saracinesca (7,5). Prova da applausi - nonostante il ko - per un imprendibile Addai (7), Jankovic (4,5) provoca il penalty e segna nella propria porta.

    QARABAG (4-2-3-1): Kochalski 7,5; Matheus Silva 5,5 (75' Bolt sv), Mustafazada 6, Medina 6 (61' Mmaee 5,5), Cafarquliyev 5,5 (75' Bayramov sv); Pedro Bicalho 6, Jankovic 4,5; Leandro Andrade 5,5 (61' Kashchuk), Zoubir 6, Addai 7; Duran 5,5 (75' Akhundadze sv). All. Qurbanov.

  • TABELLINO NAPOLI-QARABAG

    NAPOLI-QARABAG 2-0

    Marcatori: 65' McTominay, 72' aut. Jankovic

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6 (64' Politano 6,5), Rrahmani 7, Buongiorno 6,5 (90' Juan Jesus sv); Di Lorenzo 6,5, Lobotka 6, McTominay 7,5, Olivera 6; Neres 7 (90' Vergara sv), Lang 6 (75' Elmas sv); Hojlund 5 (75' Lucca sv). All. Conte.

    QARABAG (4-2-3-1): Kochalski 7,5; Matheus Silva 5,5 (75' Bolt sv), Mustafazada 6, Medina 6 (61' Mmaee 5,5), Cafarquliyev 5,5 (75' Bayramov sv); Pedro Bicalho 6, Jankovic 4,5; Leandro Andrade 5,5 (61' Kashchuk), Zoubir 6, Addai 7; Duran 5,5 (75' Akhundadze sv). All. Qurbanov.

    Arbitro: Marciniak (Polonia)

    Ammoniti: Medina (Q), Lang (N), Jankovic (Q), Rrahmani (N)

    Espulsi: nessuno

    Note: al 56' Hojlund (N) sbaglia un rigore

