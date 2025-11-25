Napoli-Qarabag 2-0, pagelle e tabellino: McTominay dà la scossa, male Hojlund, Neres vivace, Kochalski para di tutto, Addai imprendibile, disastro Jankovic

McTominay (7,5) riscatta con gli interessi un primo tempo in salita sbloccando il risultato e propiziando l'autorete del 2-0, serata negativa per Hojlund (5), Neres dà vivacità all'attacco e sfiora l'eurogoal in rovesciata (7), Lang (6) si accende a sprazzi ma conferma i progressi, Politano (6,5) entra bene. In difesa il migliore è Rrahmani (7), Di Lorenzo (6,5) in crescita di condizione.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6 (64' Politano 6,5), Rrahmani 7, Buongiorno 6,5 (90' Juan Jesus sv); Di Lorenzo 6,5, Lobotka 6, McTominay 7,5, Olivera 6; Neres 7 (90' Vergara sv), Lang 6 (75' Elmas sv); Hojlund 5 (75' Lucca sv). All. Conte.