Il Napoli post-sosta, potrebbe indossare un abito diverso.
Antonio Conte utilizza il laboratorio di Castel Volturno per provare soluzioni utili a rialzare gli azzurri, chiamati fin dal match di sabato sera contro l'Atalanta a rimettersi in carreggiata e uscire dal momento complicato.
Per farlo, secondo quanto riferisce Sky, l'allenatore salentino starebbe pensando di cambiare modulo ed opporre alla Dea uno schema tattico differente rispetto a quelli adottati fin qui in stagione: il 3-4-3.
Chi giocherebbe titolare? Chi andrebbe in panchina? Vediamo come risulterebbe modificata la formazione del Napoli contro l'Atalanta.