Conte, come detto, in alternativa al 4-3-3 rispolverato dopo l'infortunio di De Bruyne avrebbe provato la difesa a 3. Il 4-1-4-1 di inizio stagione, col ko dl belga, almeno provvisoriamente è stato mandato in soffitta.

L'obiettivo è garantire minore lavoro di sacrificio alle ali e un maggior peso specifico in zona goal, dove il Napoli nelle ultime partite è venuto meno.