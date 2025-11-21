Pubblicità
Claudio D'Amato

Conte cambia modulo per Napoli-Atalanta? Ipotesi 3-4-3: chi giocherebbe titolare e chi andrebbe in panchina, la possibile formazione

Nelle prove tattiche che precedono Napoli-Atalanta, Conte pensa alla difesa a 3: l'eventuale formazione degli azzurri nel caso in cui si optasse per il cambio modulo.

Il Napoli post-sosta, potrebbe indossare un abito diverso.

Antonio Conte utilizza il laboratorio di Castel Volturno per provare soluzioni utili a rialzare gli azzurri, chiamati fin dal match di sabato sera contro l'Atalanta a rimettersi in carreggiata e uscire dal momento complicato.

Per farlo, secondo quanto riferisce Sky, l'allenatore salentino starebbe pensando di cambiare modulo ed opporre alla Dea uno schema tattico differente rispetto a quelli adottati fin qui in stagione: il 3-4-3.

Chi giocherebbe titolare? Chi andrebbe in panchina? Vediamo come risulterebbe modificata la formazione del Napoli contro l'Atalanta.

  • IL POSSIBILE MODULO DEL NAPOLI CONTRO L'ATALANTA

    Conte, come detto, in alternativa al 4-3-3 rispolverato dopo l'infortunio di De Bruyne avrebbe provato la difesa a 3. Il 4-1-4-1 di inizio stagione, col ko dl belga, almeno provvisoriamente è stato mandato in soffitta.

    L'obiettivo è garantire minore lavoro di sacrificio alle ali e un maggior peso specifico in zona goal, dove il Napoli nelle ultime partite è venuto meno.

  • JUAN JESUS TITOLARE IN DIFESA?

    Se 3-4-3 sarà, contro l'Atalanta la difesa a protezione di Milinkovic-Savic vedrà la presenza di un centrale in più: a Rrahmani e Buongiorno, Conte, andrebbe ad affiancare Juan Jesus dal primo minuto.

  • MCTOMINAY MEDIANO

    A spostare il proprio raggio d'azione, venendo accentrato, sarebbe Scott McTominay: lo scozzese, fresco eroe di Glasgow con firma sul ritorno ai Mondiali della propria Nazionale a 28 anni dall'ultima partecipazione, agirebbe mediano accanto a Lobotka.

  • DI LORENZO E GUTIERREZ A TUTTA FASCIA

    I 'quinti' sarebbero capitan Di Lorenzo e Miguel Gutierrez, che dunque vedrebbero alzata la propria posizione chiamati ad interpretare un lavoro a tutta fascia, abbandonando la casella di terzini.

  • TRIDENTE POLITANO-HOJLUND-NERES

    In attacco, cambio modulo o meno, le certezze: Politano a destra, Neres a sinistra e l'ex Hojlund punta centrale.

  • COL 3-4-3 ELMAS IN PANCHINA

    A farne le spese, se Conte per Napoli-Atalanta adotterà il 3-4-3, sarebbe Elif Elmas: il macedone, sostituto designato dell'infortunato Anguissa nelle vesti di mezzala, col cambio modulo verrebbe sacrificato e partirebbe dalla panchina.

  • LA FORMAZIONE DEL NAPOLI CONTRO L'ATALANTA COL 3-4-3

    NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

